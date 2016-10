Elbphilharmonie auf Roadshow - präsentiert von Hamburg Marketing / Hamburgs neues Wahrzeichen (FOTO)

(ots) -

Die Hamburg Marketing GmbH stellt die Hansestadt und ihr neues

Wahrzeichen jetzt im Rahmen einer internationalen Roadshow in

ausgewählten Städten rund um den Globus vor. Neben dem Modul, das

bereits auf der Internationalen Tourismusbörse in Berlin und am

Hamburger Flughafen für Aufsehen sorgte, geht jetzt noch ein weiteres

Elbphilharmonie-Modul auf Tour, das seinen Besuchern auf einer Fläche

von 80 Quadratmetern mit interaktiven Elementen das neue Konzerthaus,

das am 11. und 12. Januar 2017 in der Hansestadt eröffnet wird, nahe

bringt.



Die Elbphilharmonie-Roadshow ist mit mehr als zehn Stopps rund um

den Globus Teil einer umfangreichen Kommunikationskampagne, die

Hamburgs neues Wahrzeichen zu seiner Eröffnung der Welt vorstellt:

als einzigartiges Konzerthaus, das Künstler, Kulturinteressierte und

Architekturfreunde aus allen Kontinenten empfängt - und als

öffentlicher Anziehungspunkt, der allen Gästen offensteht.



Noch bis vergangenen Dienstag, 4. Oktober, war Hamburg mit einem

neuen Elbphilharmonie-Modul auf 80 Quadratmetern zu Gast im Wiener

Museumsquartier. Der Startschuss für die Präsentation in dem

beliebten Kulturareal der österreichischen Hauptstadt war die Lange

Nacht der Museen am vergangenen Samstag. Das einzigartige Modul

stellt seinen Besucher die Elbphilharmonie über ein begehbares und

klingendes Fassadenbild auf interaktive Weise vor. Ein gigantischer,

im 45 Grad Winkel stehender Spiegel lässt das Bodenbild von Hamburgs

neuem Wahrzeichen in beeindruckender Größe und aufrecht stehend

erscheinen. Noch dazu verwandeln eingebaute drucksensorische Matten

das Bild in einen interaktiven Klangteppich, wobei Besucher durch das

Betreten verschiedener Matten einzelne Instrumentengruppen innerhalb

eines Musikstückes aktivieren und somit selbst zu Musikern werden. Je

mehr Menschen sich auf die Matten begeben, desto mehr Instrumente



ertönen.



"Mit der Roadshow können wir die Vorfreude auf die

Elbphilharmonie, die in Hamburg bereits überall zu spüren ist, in die

ganze Welt hinaus tragen," sagt Michael Otremba, Geschäftsführer der

Hamburg Marketing GmbH, der beim ersten Einsatz des Moduls im Rahmen

der Veranstaltung "Hamburg on Tour" in Göteborg Zeuge von dessen

Anziehungskraft auf das Publikum wurde. "Das riesige Modul macht

schon von weitem neugierig und regt zum Mitmachen an. Die Besucher

erleben interaktiv die Architektur und Musik - das begeistert und

bleibt in Erinnerung."



Neben dem großen Spiegel-Modul, das vor allem im Außenbereich

eingesetzt wird, tourt im Rahmen der Roadshow noch ein Indoor-Modul

um die Welt, welches bereits im Frühjahr auf der ITB in Berlin sowie

am Hamburger Flughafen begeisterte und seine internationale Premiere

vom 13. bis 17. September in Hamburgs Partnerstadt Marseille feierte.

Das maßstabsgetreue, vier Meter hohe Modul macht die Elbphilharmonie

Hamburg über einen multimedialen Querschnitt in Bildern, Musik und

Animationen interaktiv erlebbar.



Die weiteren Standorte der Elbphilharmonie-Roadshow sind vom 14.

bis 17. Oktober Paris, vis-a-vis der Philharmonie de Paris im Parc de

la Vilette sowie vom 13. bis 16. Oktober der Muziekgebouw in

Amsterdam. Im November folgen Auftritte in Shanghai und Beijing sowie

in Japan im Dezember. Weitere internationale Einsätze sind für die

Zeit nach der Eröffnung der Elbphilharmonie in Planung.



Weitere Informationen zur Elbphilharmonie Hamburg



Infos und Tickets: https://www.elbphilharmonie.de/en

Facebook: www.facebook.com/elbphilharmonie.hamburg

Twitter: www.twitter.com/elbphilharmonie



Pressebereich der Elbphilharmonie Hamburg inklusive Fotos zur

redaktionellen Nutzung unter https://www.elbphilharmonie.de/en/press.



Hamburg Marketing GmbH



Hamburg Marketing GmbH verantwortet als Strategiegesellschaft die

Entwicklung, Kommunikation und Steuerung der Marke Hamburg, um die

Wertschöpfung und Lebensqualität in der Stadt weiter zu steigern.

Ziel ist es, die Standortattraktivität der Metropolregion Hamburg im

In- und Ausland offensiv hervorzuheben. Hamburg Marketing ist von der

Stadt beauftragt, das Kommunikationskonzept zur Eröffnung der

Elbphilharmonie gemeinsam mit der Hamburger Kulturbehörde und

HamburgMusik gGmbH zu entwickeln und anschließend umzusetzen







Pressekontakt:

Ingrid Meyer-Bosse

Leitung Unternehmenskommunikation



Tel: +49 40 41 11 10 - 638 Fax: +49 40 41 11 10 - 895

Mail: ingrid.meyer-bosse(at)marketing.hamburg.de

Web: www.marketing.hamburg.de



Original-Content von: Hamburg Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Hamburg Marketing GmbH elbphilharmonie-01-10-2016-270.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 05.10.2016 - 14:42

Sprache: Deutsch

News-ID 1408547

Anzahl Zeichen: 5114

Kontakt-Informationen:

Firma: Hamburg Marketing GmbH elbphilharmonie-01-10-2016-270.jpg

Stadt: Hamburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 18 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung