Deutschlands beste Ausbilder stehen fest

Aus rund 200 Einreichungen hat die Jury des Wettbewerbs

"Ausbildungs-Ass" die elf besten Konzepte ausgewählt. Die genauen

Platzierungen werden bei der feierlichen Preisverleihung am 12.

Dezember im Bundeswirtschaftsministerium in Berlin bekannt gegeben.

Die Erstplatzierten erhalten je 2.500 Euro, die Zweitplatzierten je

1.500 Euro und die Drittplatzierten je 1.000 Euro. Folgende

Unternehmen und Initiativen werden 2016 ausgezeichnet:



Kategorie Handwerk



· Alfred Kiess GmbH, Stuttgart

· Holitsch GmbH, Tettnang

· Mercedöl-Feuerungsbau GmbH, Berlin

· Stadler Anlagenbau GmbH, Altshausen



Kategorie Industrie, Handel, Dienstleistung



· Amitola - Wir machen Familienleben bunter, Berlin

· Hectronic GmbH / Dunkermotoren GmbH, Bonndorf

· Kaeser Kompressoren, Coburg

· Lamilux Heinrich Strunz Gruppe, Rehau



Kategorie Ausbildungsinitiativen



· Chance: Azubi e.V., Leer

· Freiherr-vom-Stein-Realschule plus Bernkastel-Kues,

Bernkastel-Kues

· Initiative "Ausbildung bringt's", Mainz



Seit nunmehr 20 Jahren vergeben die Wirtschaftsjunioren

Deutschland sowie die Junioren des Handwerks gemeinsam mit der INTER

Versicherungsgruppe die Auszeichnung "Ausbildungs-Ass". Auch 2016

übernimmt der Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Sigmar

Gabriel, die Schirmherrschaft. Neu dabei seit diesem Jahr die

Medienpartner "handwerk magazin" und "Der Handel". Ziel des

"Ausbildungs-Ass" ist es, herausragendes Engagement bei der

Vorbereitung Jugendlicher auf das Berufsleben zu fördern und

anzuerkennen. Die Jury bewertet dabei insbesondere Kreativität,

Qualität und Quantität der Ausbildungsaktivitäten und -methoden.







