Biokraftstoffe bieten Rekord-Treibhausgasminderung aber Absatz sinkt

(ots) - Nach dem gestern von der Bundesanstalt für

Landwirtschaft und Ernährung (BLE) veröffentlichten Evaluations- und

Erfahrungsbericht 2015 stoßen Biodiesel und Bioethanol

durchschnittlich 70 Prozent weniger Treibhausgase aus als fossile

Kraftstoffe. Damit bieten Biokraftstoffe eine große Chance für mehr

Klimaschutz im Straßenverkehr. "Die jetzt veröffentlichten Zahlen

zeigen deutlich: Unsere Branche leistet einen großen Beitrag zum

Klimaschutz. Leider nutzt die Bundesregierung das Potential von

Biokraftstoffen nicht aus", so Petra Sprick, Geschäftsführerin des

Verbandes der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland (OVID).



Aufgrund der deutschen Gesetzgebung ist der Absatz von Biodiesel

und Bioethanol hierzulande im vergangenen Jahr um 8,6 Prozent

gesunken. Der Anteil erneuerbarer Energien im Straßenverkehr ist

damit auf einem langjährigen Tiefpunkt angelangt. "Die deutsche

Klimapolitik im Straßenverkehr versagt eklatant, denn sie hat zu

einer Steigerung des Marktanteils fossiler Kraftstoffe geführt.

Biokraftstoffe werden aus dem Markt gedrängt", sagte Elmar Baumann,

Geschäftsführer des Verbandes der Deutschen Biokraftstoffindustrie

(VDB).



Deutschland fördert erneuerbare Kraftstoffe, indem die

Mineralölindustrie verpflichtet ist, den Treibhausgas-Ausstoß von

Benzin und Diesel zu senken. Hierzu können die Mineralölunternehmen

zum Beispiel Biodiesel oder Bioethanol beimischen. Im Jahr 2016 muss

der Treibhausgasausstoß um 3,5 Prozent gesenkt werden, ab 2017 um

vier Prozent und ab 2020 um sechs Prozent. Da Biokraftstoffe heute

sehr viel höhere Emissionsreduktionen erreichen als ursprünglich vom

Gesetzgeber angenommen, muss die Mineralölindustrie immer weniger

Biodiesel und Bioethanol einsetzen, um ihre Reduktionsverpflichtung

zu erreichen. "Die neuen Zahlen der BLE belegen, dass bei den



gesetzlichen Rahmenbedingungen nachgesteuert werden muss. Die

Treibhausgas-Quote kann und muss schrittweise angehoben werden",

sagte Sprick.



Die Bundesregierung sieht bis zum Jahr 2030 einen Anteil von 20

Prozent Erneuerbare Energien im Verkehr vor, um die langfristigen

Klimaziele erreichen zu können. Hierfür werden neben den heutigen

Biokraftstoffen, deren Verfügbarkeit begrenzt ist, weitere Optionen

wie neuartige Biokraftstoffe, E-Mobilität, Wasserstoff sowie

Power-to-Gas und Power-to-Liquid benötigt. "Ein angemessener Beitrag

des Straßenverkehrs zu den deutschen Klimaschutz-Verpflichtungen

erfordert zwingend eine steigende Treibhausgas-Quote nach 2020. Ohne

geeignete Vorgaben fehlt jeglicher Anreiz für die von der

Bundesregierung favorisierte Nutzung von erneuerbarem Strom im

Verkehr", sagte Baumann.



