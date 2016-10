Novum Bank Limited arbeitet mit Jumio an einer schnellen und sicheren Aufnahme von Neukunden

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) PALO ALTO, KALIFORNIEN, USA und LONDON, VEREINIGTES KÖNIGREICH -- (Marketwired) -- 10/05/16 -- Jumio, das führende Unternehmen für digitale ID-Verifizierung, gab heute bekannt, dass die Novum Bank Limited, eine ambitionierte, schnell wachsende Bank mit Sitz in Malta, die Kredite und Prepaid-Karten anbietet, ab sofort Netverify(R) von Jumio nutzt, um Kunden auf dem für sie wichtigen deutschen Markt ein schnelles, sicheres und gewissenhafteres Onboarding zu ermöglichen.



Die Bank verfügt über eine Lizenz der maltesischen Finanzdienstleistungsaufsicht, die es ihr ermöglicht, in anderen Ländern einschließlich Deutschland tätig zu sein.



Der deutsche Finanzmarkt gehört zu den am stärksten regulierten Märkten der Welt, insbesondere im Hinblick auf ID-Verifizierung. Demnach müssten Kunden vor der Anschaffung einer Novum Prepaid MasterCard® anhand von Methoden verifiziert werden, die sowohl für die Kunden als auch für die Novum Bank Limited umständlich wären.



Die Bank, die mit ihrer maltesischen Lizenz im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit auch in anderen Ländern tätig ist, hat sich dazu entschlossen, ein professionelles, zuverlässiges und sicheres System anzunehmen, um die Identität ihrer Kunden zu verifizieren. Der Prozess ist dank der Einführung von Netverify von Jumio schneller und sicherer geworden und wird den Anforderungen der Finanzaufsicht gerecht.



Mit Netverify können Kunden ihre Ausweispapiere einfach mit einem Laptop oder Mobilgerät einscannen. Die Scans werden dann sofort verifiziert und der gesamte Vorgang dauert nicht länger als zwei Minuten.



Mark Wallace-Jones, Director und CFO, Novum Bank Limited, kommentierte: ?Der deutsche Markt ist für uns sehr wichtig, er ist jedoch sehr stark reguliert. Aus diesem Grund haben wir nach einer Lösung gesucht, die den regulatorischen Anforderungen besser gerecht wird und dabei einen schnellen, nahtlosen Registrierungsprozess ermöglicht. Netverify von Jumio spielt dabei eine entscheidende Rolle. Seit der Einführung haben die Missbrauchsversuche bei der Registrierung für unsere Prepaid-MasterCard®-Karten stark nachgelassen."





Phillip Pointer, VP Products, Jumio, kommentierte: ?Den Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche und zur Feststellung der Identität von Kunden zu entsprechen, stellt Finanzdienstleister vor Herausforderungen vor allem, wenn es sich um Online-Banktransaktionen handelt. Netverify hat jedoch erneut gezeigt, dass dies nicht zwangsläufig ein Problem für Banken oder ihre Kunden darstellen muss. Dank der Computer-Vision-Technologie von Jumio sind wir in der Lage, den regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden, ohne dabei an Schnelligkeit oder Sicherheit einzubüßen."



Über Novum Bank Limited Novum Bank Limited ist ein Kreditinstitut, das unter der Bankenaufsicht der Europäischen Union steht. Die Bank steht unter der Aufsicht der maltesischen Finanzdienstleistungsbehörde und darf in allen Mitgliedstaaten der EU und des EWR tätig sein.



Das Kerngeschäft der Bank konzentriert sich auf Prepaid-Karten/Vorauszahlungen und Kreditvergabe.



Die Novum Bank Limited betreibt ihr Kreditgeschäft unter dem Markennamen Cashper und darf Produkte der Marke MasterCard® herausgeben. Die Bank bietet eine reiche Auswahl an Prepaid-Lösungen für Privatkunden, die nach alternativen Finanzlösungen zu herkömmlichen Bankkonten suchen, sowie für Unternehmen, die ihre Marke erweitern, für Affinität und Treue sorgen und ihre Rentabilität insgesamt erhöhen möchten.



Die Novum Bank Limited hat ihre Money2Go MasterCard® in Deutschland und den Niederlanden eingeführt und verwaltet darüber hinaus eine Reihe von Programmen für Strategiepartner. Die Bank stellt entweder Closed-Loop-Karten mit eingeschränkter Nutzung oder Open-Loop-Karten aus, die überall dort genutzt werden können, wo MasterCard® akzeptiert wird. Des Weiteren kann die Bank Prepaid-Karten als herkömmliche Plastikkarten zur Nutzung an Servicestellen oder Geldautomaten, oder aber virtuelle Karten zur ausschließlichen Nutzung für eCommerce ausstellen. Plastikkarten können außerdem mit der neuesten Contactless-Technologie ausgestellt werden.



Unternehmensziel der Novum Bank Limited ist es, innovative Finanzprodukte anzubieten, einen einfachen Zugang zu ihnen zu ermöglichen und die Bereitstellung solcher Produkte und Dienstleistungen mithilfe von Technologie effizient und unkompliziert zu gestalten. Die Bank strebt nach einem transparenten Produktangebot, ist verantwortungsbewusst tätig und gewährleistet außerdem einen hohen Sicherheitsstandard, um sowohl ihre eigenen Interessen als auch die ihrer Kunden zu schützen.



Über Jumio Jumio stellt digitale ID-Verifizierung der nächsten Generation zur Verfügung, wodurch Unternehmen Betrug verringern, ihren Umsatz steigern und gleichzeitig eine rasche nahtlose Kundenerfahrung bieten können. Jumio nutzt Computer-Vision-Technologie, um Benutzerdaten von über 200 Ländern bei Echtzeit-Transaktionen über das Internet und Mobilgeräte zu verifizieren. Die Lösungen von Jumio werden von führenden Unternehmen in den Sektoren Finanzdienstleistungen, Sharing Economy, Handel, Reisen und Online-Glücksspiel angewandt. Jumio wurde von Centana Growth Partners und Millennium Technology Value Partners gegründet und hat seinen Hauptsitz in Palo Alto, Kalifornien. Das Unternehmen ist weltweit tätig, mit Niederlassungen in den USA und Europa, und erhielt in der Vergangenheit bereits zahlreiche Innovationspreise.



Weitere Informationen erhalten Sie auf www.jumio.com.



Ansprechpartner für Medien:

Kontakt für weitere Informationen:

Ansprechpartner für Medien in Europa:

Michael Scanlan

Skyparlour

Michael(at)skyparlour.com

+44 7958 698 698



=== Novum Bank Limited arbeitet mit Jumio an einer schnellen und sicheren Aufnahme von Neukunden (Bild) ===



Shortlink:

http://shortpr.com/ninwc1



Permanentlink:

http://www.themenportal.de/bilder/novum-bank-limited-arbeitet-mit-jumio-an-einer-schnellen-und-sicheren-aufnahme-von-neukunden

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

-

Dies ist eine Pressemitteilung von

Marketwire

PresseKontakt / Agentur:

Marketwire

Marketwire Client Services

100 N. Sepulveda Boulevard, Suite 325

90245 El Segundo

intldesk(at)marketwire.com

-

http://www.marketwire.com



Datum: 05.10.2016 - 16:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1408578

Anzahl Zeichen: 6633

Kontakt-Informationen:

Firma: Marketwire

Ansprechpartner: Marketwire Client Services

Stadt: El Segundo

Telefon: -





Diese Pressemitteilung wurde bisher 117 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung