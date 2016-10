Einfach & praktisch: Kostenfreier Key Finder von Aagon

Windows Key Viewer liefert schnellenÜberblicküber alle lizensierten Microsoft-Produkte

Lizenzmanagement mit Aagons kostenfreiem Windows Key Viewer

(firmenpresse) - Soest, 5. Oktober 2016: Windows Key Viewer, das neue Tool der Aagon GmbH, vereinfacht das Lizenzmanagement der installierten Microsoft-Produkte. In Sekundenschnelle listet das Tool alle wichtigen Lizenzinformationen auf und stellt sie übersichtlich zur Verfügung. Der Windows Key Viewer steht ab sofort unter www.aagon.de zum kostenlosen Download bereit.



Aagon kennt den Arbeitsalltag der IT-Administratoren genau und weiß, was sie sich wünschen: möglichst effektive Lösungen für lästige Routineaufgaben. Der brandneue Windows Key Viewer geht exakt in diese Richtung: Er verschafft ruckzuck einen Überblick über die Produktschlüssel sämtlicher Microsoft-Produkte, die sich auf den Rechnern befinden. Bislang mussten die Informationen zu den Lizenzen jedes installierten Microsoft-Produkts mühsam einzeln ausgelesen werden. Mit der Entwicklung des Windows Key Viewer reagiert der Client-Management-Spezialist und -Entwickler der ACMP Suite auf die Wünsche seiner Kunden nach einer strukturierten Übersicht aller Lizenzinformationen. So liest das Tool nicht nur die installierten Programme aus, sondern auch die Informationen über die zugehörigen Lizenzschlüssel.



Ein weiterer Vorteil des neuen Aagon-Tools: Windows Key Viewer ist schnell und unkompliziert in der Handhabung - eben so, wie es Aagon-Kunden von ACMP gewohnt sind. Alle ausgelesenen Daten lassen sich zudem mit nur einem einzigen Klick aus dem Programm exportieren oder direkt in der Zwischenablage speichern. Interessant ist außerdem, dass Administratoren das Tool auch über die Kommandozeile nutzen können. Mit dem Parameter "SavetoFile" und dem Dateinamen oder Dateipfad kann der Administrator die Informationen in passender Formatierung und in lesbarem Format als xml- oder txt-Datei speichern.



Ein zusätzliches Highlight des Windows Key Viewer ist die Sprachauswahl - eine nette Option, die das internationale Entwickler-Team von Aagon eingebaut hat. Mit einem Klick auf den Sprachbutton lässt sich zwischen allen Sprachen wählen, die bei Aagon gesprochen werden. Damit unterstützt das neue Tool von Aagon die Sprachvielfalt der Mitarbeiter internationaler oder vielsprachiger Unternehmen.





Windows Key Viewer ist ab sofort kostenlos verfügbar: https://www.aagon.de/produkte/ueberblick/windows-key-viewer-freeware.html (https://www.aagon.de/produkte/ueberblick/windows-key-viewer-freeware.html)





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.aagon.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Aagon GmbH

Die Aagon GmbH bietet seit über 20 Jahren Client-Management- und Automations-Lösungen an, die den Anforderungen des Mittelstands perfekt entsprechen. Die von Aagon entwickelte Software-Suite ACMP - mit den Modulen Inventarisierung, Lizenzmanagement, Softwareverteilung, Betriebssystemverteilung und Helpdesk - ermöglicht Unternehmen, Routineaufgaben zu automatisieren und hilft so, IT-Kosten zu senken. Das 1992 gegründete Unternehmen mit Sitz in Soest beschäftigt derzeit 80 Mitarbeiter. Zu den Kunden von Aagon gehören namhafte Unternehmen aus der Automobil-, Luftfahrt-, Logistik- und Elektronik-Branche sowie große Behörden, Krankenhäuser und Versicherungen. Neben Migrationsprojekten und Rollouts jeder Größenordnung bieten die Experten von Aagon professionelle Consulting-Services rund um das Client Management. Weitere Informationen gibt es unter www.aagon.de (http://www.aagon.de)

Dies ist eine Pressemitteilung von

Aagon GmbH

PresseKontakt / Agentur:

PR von Harsdorf GmbH

Elke von Harsdorf

Rindermarkt 7

80331 München

evh(at)pr-vonharsdorf.de

089 189087 333

www.pr-vonharsdorf.de



Datum: 05.10.2016 - 16:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1408588

Anzahl Zeichen: 2512

Kontakt-Informationen:

Firma: Aagon GmbH

Ansprechpartner: Alexander Stühl

Stadt: Soest

Telefon: 02921 789 200





Diese Pressemitteilung wurde bisher 107 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung