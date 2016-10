publitec erweitert Vertriebsteam

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Ab dem 01.10.2016 wird Gabriel Zunner das Vertriebsteam von publitec als Gebietsverkaufsleiter in Süddeutschland und der Schweiz verstärken. Er wohnt im Bezirk und kann so ein ein höchstes Maß an persönlicher Betreuung der publitec-Partner vor Ort garantieren.



Wie alle Vertriebsmitarbeiter beim Herdecker AV-Distributor und Vermietspezialisten, wird er sowohl für die Produkte in der Vermietung als auch im Verkauf zuständig sein und dabei vom publitec-Innendienstteam unterstützt werden.



Herr Zunner war bei bei namhaften Herstellern als Fachhandelsbetreuer zuständig und hat unter anderem bei Burmester, Audionet und Panasonic vor allem High-End-Audio-Geräte an Händler und Integratoren vertrieben.



publitec Geschäftsführer Andreas Flemming: ?Seine Erfahrungen im Vertrieb von hochwertigen Audio-Komponenten wird Herr Zunner dazu nutzen können, unsere Kunden aus dem Video-Umfeld kompetent, zuverlässig und lösungsorientiert zu beraten. Wir sind daher sehr froh, ihn zur Erweiterung unseres flächendeckenden Außendienst-Teams in Deutschland, Österreich und der Schweiz gewonnen zu haben.?





publitec Präsentationssysteme & Eventservice aus Herdecke ist seit 16 Jahren ein etablierter Distributor für alle Belange der professionellen Videotechnik.



Wir unterstützen AV-Fachhändler, System-Integratoren und Veranstaltungstechnikdienstleister bei der Planung, der technischen Ausstattung sowie der personellen Betreuung von Festinstallationen und Veranstaltungen.



Das umfangreiche Sortiment zu marktgerechten Preisen und unsere technische Kompetenz machen publitec zu einem verlässlichen Partner egal ob für Ihre Veranstaltung oder in der Festinstallation.



Geprüfte Qualität führender Hersteller zu attraktiven Preisen so sichern wir Ihren Erfolg!

