Neue Dokumentation ist ein Gewinn für die Pflege / bpa setzt in Baden-Württemberg Einführung einer modernisierten Pflegedokumentation fort

(ots) - Da die neue Pflegedokumentation auf der

Wertschätzung für die Expertise der Pflegenden basiert, können

wichtige Informationen mit deutlich weniger Aufwand zusammengefasst

werden. Diese positiven Erfahrungen bei der Einführung des

sogenannten Strukturmodells in der Pflegedokumentation tauschten

jetzt 130 Pflegepraktiker aus ganz Baden-Württemberg aus. Zu dem

Fachkongress in Böblingen hatte die Landesgruppe des Bundesverbandes

privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) eingeladen.



"Dass die neue Pflegedokumentation in den letzten Monaten so

schnell und flächendeckend in Baden-Württemberg eingeführt werden

konnte, ist dem Engagement der Pflegeeinrichtungen zu verdanken",

sagte die stellvertretende bpa-Landesvorsitzende Nicole Schliz.

"Gerade unsere Mitgliedsunternehmen haben die Chance genutzt, die

bislang viel zu aufwendige Pflegedokumentation moderner und

sinnvoller zu gestalten."



Neben Pflegeunternehmen waren auch Vertreter des Medizinischen

Dienstes der Krankenversicherung (MDK), des Sozialministeriums sowie

aus dem Projektbüro zur Umsetzung der Entbürokratisierung der

Pflegedokumentation der Einladung gefolgt. Projektleiterin Elisabeth

Beikirch, die die Einführung des Strukturmodells trotz des weiter

bestehenden Aufklärungs- und Schulungsbedarfs als großen Erfolg

wertete, rief zur Besonnenheit auf: "Begegnen Sie der aktuellen

Aufgeregtheit zum PSG II mit der nötigen Fachlichkeit und vermeiden

Sie Missverständnisse hinsichtlich der Funktionsweise des neuen

Begutachtungsinstruments und der Strukturierten

Informationssammlung", so die Expertin.



Im Rahmen des Fachkongresses wurden juristische und

pflegepraktische Umsetzungshinweise für das Strukturmodell

dargestellt und Best-Practice-Beispiele für die erfolgreiche

Umsetzung aufgezeigt. Die Teilnehmer bezeichneten die Einführung der



neuen Pflegedokumentation als einen Gewinn für die Pflege und

signalisierten ihre weitere Unterstützung für die noch folgenden

Projektphasen.



Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)

bildet mit mehr als 9.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über

1.000 in Baden-Württemberg) die größte Interessenvertretung privater

Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der

ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und

der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa

organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund

275.000 Arbeitsplätze und circa 21.000 Ausbildungsplätze (siehe

www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Das

investierte Kapital liegt bei etwa 21,8 Milliarden Euro.







Pressekontakt:

Für Rückfragen: Stefan Kraft, Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle,

Tel.: 0711/960 49 60, www.bpa.de



Original-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 05.10.2016 - 15:56

Sprache: Deutsch

News-ID 1408607

Anzahl Zeichen: 3250

Kontakt-Informationen:

Firma: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.

Stadt: Stuttgart





Diese Pressemitteilung wurde bisher 93 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung