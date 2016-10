Zukunftsorientierung durch Zusammenarbeit

Markenauftritt verbindet Mensch und Technik

Auffallend emotional: MIKS inszeniert Auftritt von Bombardier Transportation.

(firmenpresse) - (Hamburg, 05.10.2016) Bereits zum dritten Mal in Folge inszenierte MIKS den Markenauftritt des Weltmarktführers Bombardier Transportation auf der InnoTrans 2016 in Berlin. Mit auffallend emotionaler Gestaltung setzt der Auftritt dieses Jahr auf das Zusammenspiel von Mensch und Mobilität. Auf insgesamt knapp 1000m² wurden den Besuchern die eigentlichen Nutzen der Produkte und Technologien präsentiert, und zwar sowohl für die Betreiber von Mobilitätslösungen als auch für ihre Nutzer, die Fahrgäste.



Kern der Gestaltung war es, den Claim „Building the Future Together“ erlebbar zu machen. Dies geschah u.a. durch sechs überdimensionale Fotomontagen inkl. Zitate, in denen Menschen, Städte und Produkte des Weltmarkführers bildlich und konzeptionell zu einer Einheit verbunden waren. Darüber hinaus bildeten eine grafisch stilisierte Skyline und drei zentrale Themeninseln mit zahlreichen interaktiven Präsentationen den Rahmen für eine nahbare und verständnisgeprägte Kundenansprache. Akzente in den CI-Farben brachten zusätzlich das Flair und die Vielfalt der Großstädte in die hochgradig technische Produktwelt und ließen die gesamte Fläche offen und einladend wirken.



Die VIP-Etage im Obergeschoss bot mit rund 200 m² einen exklusiven Rahmen für Gespräche auf internationaler Ebene. Eine hinterleuchtete Adaption der grafischen Gestaltung sorgte auch hier für eine elegante Atmosphäre und verdeutlichte die Verbindung von Mensch und Stadt. „Durch den klar strukturierten Stand mit seinen farblich abgestimmten Themeninseln, seinen offenen sowie exklusiven Flächen für Kundengespräche, konnten wir unserem Anspruch, noch näher an den Kunden zu rücken, gerecht werden. Uns war ein einladendes Ambiente wichtig, das Raum für Dialog bietet. MIKS stand uns erneut als kreativer und zuverlässiger Partner zur Seite und hat auch diesmal unsere Wünsche und Ideen ideal umgesetzt“, so Birgit Eweleit, Event-Manager bei Bombardier Transportation.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.miks.co



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über MIKS:

Wir von MIKS wissen, wie man mit Brand Space Design Menschen fasziniert. An der Schnittstelle von Architektur und Kommunikation inszenieren wir Marken so im Raum, dass Begeisterung entsteht. Ob Messestand, Shop, Workspace oder Markentempel – wir geben Marken immer eine einzigartige Bühne.



Dies ist eine Pressemitteilung von

MIKS GmbH

Datum: 05.10.2016 - 16:42

Sprache: Deutsch

News-ID 1408612

Anzahl Zeichen: 2023

Kontakt-Informationen:

Firma: MIKS GmbH

Ansprechpartner: Lina Berg

Stadt: Hamburg

Telefon: +494035758474



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 61 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung