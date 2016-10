MONOGRAMM-SERVICE JETZT AUCH ONLINE BEI BRAUN HAMBURG VERFÜGBAR

Besonderen Wert auf einen exklusiven Service legt man bei BRAUN Hamburg seit jeher. Nun transportiert das Hamburger Unternehmen gemeinsam mit mey story den stationären Monogramm-Service in die Online-Welt und verfolgt damit weiterhin den eigenen Omni

(firmenpresse) - Hamburg - 05. Oktober 2016. Individualität trifft Exzellenz. Der Kunde, seine individuellen Ansprüche und der persönliche Charakter stehen bei BRAUN Hamburg seit jeher im Vordergrund - der exzellente Service geht über das Übliche hinaus und liegt Lars Braun persönlich am Herzen: "Es ist nur konsequent, dass wir beim Aufbau der Online-Shopping-Experience gleiche Maßstäbe im Hinblick auf besondere Serviceleistungen ansetzen wie im stationären Geschäft. Personalisierte Kleidungsstücke sind traditionell und modern zugleich, so auch BRAUN Hamburg. Das Monogrammieren gemeinsam mit mey story nun auch online für unsere Kunden anbieten zu können ist einzigartig."



Einen exklusiven Monogramm-Service in die Online-Welt zu transportieren war also eine logische Ausbaustufe des Online-Services. Der Kunde hat die Möglichkeit zwischen vier Schriftarten, sechs Garnfarben und drei Positionierungen seine persönliche Wahl für ein individuell gesticktes Monogramm mit bis zu drei Initialen zu treffen und erhält somit ein

unverwechselbares Unikat.



Zum Shop: http://www.braun-hamburg.de/service/atelier/monogramm-service.html





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.braun-hamburg.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über BRAUN Hamburg



BRAUN Hamburg führt eine hochklassige Auswahl an internationalen Luxusmarken von Bottega Veneta und Brioni über Brunello Cucinelli, Caruso, Valentino und Dries van Noten bis hin zu Ermenegildo Zegna, Etro, Maison Margiela, Moncler, Santoni, Tom Ford und vielen mehr.



Das Traditionshaus mit zwei Geschäften in Hamburg bleibt stets seiner höchsten Disziplin treu: Ein umfassender Service bildet das Herzstück des Unternehmens. Dabei sind die menschlichen und fachlichen Qualitäten des geschulten Verkaufspersonals ausschlaggebend.



Neben einer individuellen und persönlichen Beratung kümmern sich das hauseigene Atelier für Änderungen, ein Wäscherei-Service sowie eine Schuhwerkstatt - allesamt mit Lieferservice - um sämtliche Belange der anspruchsvollen Kundschaft.



BRAUN Hamburg steht dabei für eine Angebotsvielfalt, die nahezu konkurrenzlos in Deutschland ist. Unter www.braun-hamburg.de wird dem Kunden auch online ein individuelles Shoppingerlebnis geboten. Die exklusive Hamburger Kaisergalerie beheimatet auf zwei Ebenen und über 1.100 qm den Neuen BRAUN. Offene Räume, moderne Innenarchitektur und mehr als 100 internationale Designer begeistern den Kunden.

Dies ist eine Pressemitteilung von

BRAUN Hamburg

PresseKontakt / Agentur:

BRAUN Hamburg

Jamina Behrens

Mönckebergstr. 17

20095 Hamburg

presse(at)braun-hamburg.de

040/33447126

http://www.braun-hamburg.de



Datum: 05.10.2016 - 17:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1408618

Anzahl Zeichen: 1410

Kontakt-Informationen:

Firma: BRAUN Hamburg

Ansprechpartner: Jamina Behrens

Stadt: Hamburg

Telefon: 040/33447126





Diese Pressemitteilung wurde bisher 57 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung