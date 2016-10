Adventskalender ohne Schokolade, aber mit teuflischer Note

Diese Adventskalender bringen auch Adventsmuffel und Weihnachtshasser"frohen Herzens" durch den Advent.

Verspotten den Kommerz der Vorweihnachtszeit: die Adventskalender aus dem iulias verlag

(firmenpresse) - Adventskalender ohne Schokolade, dafür aber voll mit bissigem Humor? Adventskalender ohne Türchen, dafür aber mit 24 plus einer zusätzlichen Seite? Das sind die Adventskalender aus dem iulias verlag (http://www.iulias.de/kalender-adventskalender/). "Der Teuflische Adventskalender" und "Der Unselige Adventskalender" stehen pünktlich vor dem Advent für all jene zum Kaufen bereit, die sich dem Kommerz des Advents nicht ohne weiteres unterordnen wollen.



Bissig-humorvolle Adventskalender



Die Advents- und Weihnachtszeit in ihrer scheinbaren Glückseligkeit stellen beide Adventskalender gehörig auf den Kopf. Kritisch werden sie mit fotografischen Momentaufnahmen und dazu passenden Geschichten und Gedichten hinterfragt. Dabei lassen die Autoren kuriose Welten entstehen, holen mit scharfem Blick so manche weihnachtlich-surreale Überraschung aus dem Sack und sorgen dafür, dass zum Advent kein Auge trocken bleibt!



Als die beiden Autoren dieses Adventskalenders, Octavia Schoplick und Ulf Sowa, in einem Internet-Blog zusammentrafen, spürten sie schnell, was sie verband: die spöttische Abneigung gegen den Kommerz der Vorweihnachtszeit, doch gleichzeitig auch die klammheimliche Liebe zu den seit der Kindheit verinnerlichten Traditionen. Aus dieser Kooperation entstand der "teuflische Adventskalender" für Menschen, die sich in der "stillen Zeit" auch gerne einmal einen spöttischen Blick auf den Weihnachtstrubel gönnen.



Octavia Schoplick, freie Fotografin aus Düsseldorf, lieferte die Bilder: Fotoaufnahmen von Weihnachtsmärkten, die durch den scharfen Blick für unscheinbare Details überraschende, kuriose Welten entstehen lassen.



Ulf Sowa, Kabarettist aus Bamberg, fing diese Inspirationen auf und schmiedete in klassischen Versformen hintergründige lyrische Kommentare, welche die scheinbare Weihnachtsglückseligkeit gehörig auf den Kopf stellen.



Erhältlich sind "Der Teuflische Adventskalender" und "Der Unselige Adventskalender" des iulias verlags auf www.iulias.de (http://www.iulias.de/kalender-adventskalender/), bei amazon.de (https://www.amazon.de/gp/offer-listing/B0160ZNK9G/) sowie im gut sortierten Buchhandel (EAN: 4280000957030 und 4280000957122) (https://www.buchhandel.de/suche?q=&wgi=&publisher=iulias%20verlag).





http://www.iulias.de



Der iulias verlag ist ein junger, kreativer Verlag, der den Fokus auf das "Schenken mit Freude" gesetzt hat. Die Macher des Verlages legen den Schwerpunkt ihrer Arbeit auf hochwertige Geschenke, die sich vom Standard bewusst durch hochwertiges Design, Texte und Druckqualität abheben. Auf der Website http://www.iulias.de präsentiert der iulias verlag Geschenkideen, Gutscheinbücher, Kalender, Postkarten, Bücher und vieles mehr.

