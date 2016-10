Euler Hermes Rating senkt das Rating der Rudolf Wöhrl AG auf C mit negativem Outlook und zieht das Rating zurück

(ots) - Euler Hermes Rating senkt das Rating der Rudolf

Wöhrl AG von CC, unbestimmt auf C, negativ. Ausschlaggebend für die

Herabsetzung des Ratings ist die aus Sicht von Euler Hermes Rating

sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Gläubiger im Zuge einer

Insolvenzeröffnung einen Sanierungsbeitrag leisten müssen.



Die Rudolf Wöhrl AG befindet sich seit Anfang September 2016 in

einem "Schutzschirmverfahren" um die laufende Restrukturierung und

Neuausrichtung des Unternehmens im Rahmen der Eigenverwaltung zu

verstärken und zu beschleunigen. Euler Hermes Rating erwartet nach

gegenwertigem Kenntnisstand, dass die Rudolf Wöhrl AG ihren

finanziellen Verpflichtungen im Zuge einer Eröffnung des

Insolvenzverfahrens nicht vollumfänglich nachkommen wird. Das

Vertragsverhältnis mit Euler Hermes Rating und der Rudolf Wöhrl AG

wurde beendet, entsprechend zieht Euler Hermes Rating das Rating

zurück.



Die Rudolf Wöhrl AG ist ein Textilhandelsunternehmen mit aktuell

34 Modehäusern an verschiedenen Standorten, überwiegend in Bayern und

den östlichen Bundesländern. Im Geschäftsjahr 2014/15 erwirtschaftete

der Konzern Bruttoerlöse von EUR 316,2 Mio.



Euler Hermes Rating GmbH ist gemäß der Verordnung (EG) Nr.

1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates als Credit Rating

Agency (CRA) registriert sowie als External Credit Assessment

Institute (ECAI) durch die BaFin anerkannt.



Die Zusammenfassung des Ratingberichts sowie weitere Informationen

zu Euler Hermes Rating GmbH unter www.eulerhermes-rating.com.







