ZDF-Programmhinweis

Sonntag, 13. November 2016, 9.03 Uhr



sonntags

Wie wollen wir sterben?

Moderation: Michael Sahr



2014 hat ein deutscher Sterbehilfeverein 75 Menschen in den Freitod

in der Schweiz begleitet. Verbirgt sich dahinter Selbstbestimmung

oder die Befürchtung, anderen zur Last zu fallen?



"sonntags" zeigt Menschen, die sich in einer solch existentiellen

Situation am Lebensende befinden, beschreibt die Herausforderung für

Ärzte, stellt Menschen vor, die Sterbende begleiten und fragt nach

den Grenzen eines selbstbestimmten Todes für eine Gesellschaft.







