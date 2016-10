Seitenkanalverdichter - Einsatz in der Reinigungstechnik

Aufbauanordnung industrieller Staubsauger

(firmenpresse) - Seitenkanalverdichter werden mit ihrer saugenden Funktionalität oft in Apparaten der Reinigungstechnik eingesetzt. Industriesauger werden als handliche, robuste aber auch preisgünstige Geräte benötigt. Neben einem Filterelement mit Schmutzbehälter und diversen Schläuchen und Elektronik besteht eine Industriesauger aus einem Seitenkanalverdichter, der für den nötigen Unterdruck sorgt. In der Reinigungsbranche werden Seitenkanalverdichter auch oft als Turbine oder als Vakuumpumpe bezeichnet, da hier die Blasende Funktion der Maschinen ausgeblendet oder oft nicht benötigt wird. Industriesauger unterliegen einem hohen Verschleiß, was oft zum Ausfall der im Apparat eingesetzten Seitenkanalverdichter führt. SKVTechnik bietet hier Lösungen an. SKVTechnik (http://seitenkanalverdichter-technik.de)



SKVTechnik bietet mit seinem Spektrum an unterschiedlichen Seitenkanalverdichtern Ersatz oder Reparatur für verschlissene Maschinen.



Reparatur:



Wenn Kunden einen Seitenkanalverdichter bei SKVTechnik (http://skvtechnik.de)zur Reparatur anmelden wollen, dann kann das einfach mit einer kurzen EMail und gegebenenfalls mit ein paar Bildern geschehen. In der Folge erhalten Kunden innerhalb von wenigen Minuten einen Reparaturauftrag mit Lieferschein. Danach senden Kunden die defekten Maschinen an die Reparaturwerkstatt und erhalten nahc der Befundung einen Kostenvoranschlag zur Reparatur. Wenn die Reparatur für Kunden wirtschaftlich ist, senden diese den unterzeichneten Reparaturauftrag an SKVTechnik und die Reparatur kann beginnen. Die Maschinen werden in der Folge repariert oder gewartet und danach sofort wieder an Kunden zurückgesendet. Die Rechnungslegung erfolgt danach, Vorleistungen müssen Kunden nicht erbringen.



Ersatz:



Wenn Kunden einen Ersatz für einen defekten Seitenkanalverdichter suchen, dann senden sie ein Bild vom Typenschild des defekten Verdichters oder die Herstellerangaben des defekten Verdichters an SKVtechnik. Angebote erstellt SKVTechnik innerhalb von einem halben Arbeitstag. Wenn Kunden die Bestellung bei SKVTechnik am Angebotstag noch auslösen, dann ist in den allermeisten Fällen die Lieferung bereits innerhalb einer Woche beim Kunden. So werden Ausfallzeiten und lange Wartezeiten vermieden. Die meisten Maschinen sind in Lagern in Europa verfügbar und innerhalb kürzester Zeit beim Kunden. Für die Auswahl des richtigen Verdichters hat SKVTechnik diverse Suchmaschinen für Kunden gebaut. Kunden suchen am Besten unter http://www.seitenkanalverdichter-technik.de oder unter http://www.skvent.de nach einem geeigneten Seitenkanalverdichter.





Wenn Kunden aus dem Reinigungstechnikhandel für defekte Seitenkanalverdichter Ersatz bei SKVTechnik suchen, dann sind auch oft Einbaumaße der Maschinen notwendig. Kein Problem. Alle Verdichter werden mit Maßzeichnungen oder CAD - Files angeboten, und Kunden können prüfen, ob die von den Parametern her passenden Maschinen dann physisch auch in die Reinigungsgeräte passen.







Pressekontakt:



SKVTechnik

Klaus Doldinger

Straßberger Str. 31

08527 Plauen

Tel. 0172 7799600



Unternehmensprofil: SKVTechnik



SKVTechnik aus Plauen liefert in betriebsfertige Seitenkanalverdichter oder Seitenkanalgebläse, Seitenkanalpumpen und Lüfter. SKVTechnik liefert ausschließlich Verdichter bzw. Lüfter, die von Markenherstellern produziert wurden, in Deutschland kostenfrei und versichert (bei Bestellung im Online Shop). In die EU-Länder liefern wir gegen geringe Aufschläge versichert. Überzeugen Sie sich! Profitieren von den guten Einkaufskonditionen. Besonders beim Kauf mehrerer Geräte im Bundle sparen Sie durch hohe Rabatte. Kunden sparen beim Einkauf! Ein großes Wirkungsfeld von SKVTechnik ist neben dem Verkauf von Seitenkanalverdichtern auch der Vertrieb von Ventilatoren. Seit 2015 handelt SKVTechnik mit Ventilatoren unterschiedlicher Hersteller. Ventilatoren unterscheiden Sie von Seitenkanalverdichtern durch ihre Technologie. Die Ventilatoren fördern wesentlich mehr Luft pro Zeiteinheit als Seitenkanalverdichter. Daher eignen Ventilatoren sich für andere Anwerndungsgebiete. Kunden nehmen auf der Suche nach Lösungen mit Ventilatoren am Besten direkt Kontakt mit dem Vertrieb von SKVTechnik auf. Hier können Sie auf Erfahrungen in den Anwendungen bauen.





SKVTechnik ist Spezialist für Drucklufttechnik im Bereich Seitenkanalverdichter und Ventilatoren. Markengeräte von europäischen Herstellern werden am europäischen Markt verkauft. Das zu Spitzenpreisen.

SKVTechnik

