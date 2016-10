Seit 70 Jahren Naturarznei aus dem Schwarzwald: Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG feiert Firmen-Jubiläum

(firmenpresse) - Zell am Harmersbach, 06.10.2016 - Das Unternehmen Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG feiert in diesem Monat sein 70jähriges Bestehen. Im Schwarzwald gelegen entwickelt und produziert die Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG natürliche Arzneimittel von höchster Qualität und belegter Wirksamkeit. Dabei lässt sich das Unternehmen von seinen Überzeugungen und der langen Tradition als Arzneimittelhersteller leiten.



"Natürlich besser": So lautet das Motto des in Zell am Harmersbach ansässigen Naturarzneimittel-Herstellers. Das zentrale Anliegen der Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG ist seit Firmengründung die Verbesserung der Lebensqualität von Patienten durch die von dem Unternehmen hergestellten Naturheilmittel. Die Verbundenheit zur Natur und insbesondere zur Schwarzwald-Region wird dabei aus Überzeugung gelebt.



1946 wurde der Grundstein gelegt

Gegründet wurde das Unternehmen 1946 von Professor Dr. Gustav Klein und seiner Ehefrau Frieda. Als Leiter des Pflanzenphysiologischen Instituts der Universität Wien und Leiter des Pflanzensaftwerkes Schönenberger hatte Dr. Gustav Klein sich schon zuvor mit der Erforschung von Heilpflanzen und der Entwicklung von Arzneimitteln beschäftigt. Sein sechsbändiges "Handbuch der Pflanzenanalyse" zählte zu den naturwissenschaftlichen Standardwerken. Mit den Erfahrungen aus seinen Arbeiten für die pharmazeutische Industrie und als Wissenschaftler brachte Klein die besten Voraussetzungen mit, um eine eigene Firma aufzubauen. Seine Frau Frieda hatte zudem jahrelang Erfahrungen in Apotheken und als Führungskraft in einem Unternehmen gesammelt.



Kontinuität ist gewährleistet

Bis zum Tode von Dr. Gustav Klein im Jahr 1954 führte das Ehepaar das Unternehmen sehr erfolgreich. Die hohe Qualität der produzierten Arzneimittel hatte sich schnell auf dem Markt durchgesetzt. Dabei war dem Unternehmen von Anbeginn neben der Qualität seiner Naturheilmittel auch der regionale Bezug wichtig. So wurden in der Anfangszeit die für die Verarbeitung der Arzneimittel benötigten Heilpflanzen in der näheren Umgebung selbst angebaut oder in der Umgebung des Firmenstandortes gesammelt.





Nach dem Tod des Firmengründers übernahm Frieda Klein bis zum Jahr 2006 die Firmenleitung. Danach teilten sich bis 2012 ihre Kinder Dr. Uta Klein-Bischoff und Wilfried Klein die Geschäftsführung. Im Jahr 2012 wurde das Unternehmen an den langjährigen Exportpartner "Alpen Pharma" veräußert, vor allem um die Chancen im internationalen Geschäft besser nutzen zu können. "Alpen Pharma" ist ein weltweit agierendes Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, das auf die Vermarktung und den Vertrieb von pflanzlichen und homöopathischen Arzneimitteln und Kosmetika spezialisiert ist. Auch die Organisation und Durchführung von klinischen Arzneimittelstudien nach internationalen GCP-Richtlinien zählt zu den Kerngeschäften der Alpen Pharma Group. Die Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG führt auch in diesem Verbund weiterhin international Lohnherstellung für Arznei-, Nahrungsergänzungs- und Tierarzneimittel durch.



Kombinations- und Monopräparate mit hoher Wirksamkeit

Arzneimittel von Dr. Gustav Klein sind oft einzigartige Kombinationspräparate, vor allem in den Indikationen Magen-Darm, Harnwege und Herz. Produkte wie Gastritol®Liquid (aus 6 Heilpflanzen zur Linderung von Verdauungsbeschwerden) und Solidagoren® Liquid (aus 3 Heilpflanzen für die Behandlung von Blasenbeschwerden und Nierengries) oder Prostamed®(3 Heilpflanzen zur Stärkung der Blasenfunktion und zur Unterstützung der Urinausscheidung) ermöglichen eine umfassende Behandlung der Beschwerden und bieten eine interessante und nebenwirkungsarme Alternative zu herkömmlichen Präparaten.



Das gilt auch für die Monopräparate des Unternehmens wie Hyperforat® aus dem Johannis-kraut, das zur Behandlung von leichten Stimmungsschwankungen eingesetzt werden kann oder das homöopathische Mittel Sinfrontal® für Erkrankungen der Atemorgane. GMP-konforme Produktionsanlagen garantieren für alle Arzneien der umfangreichen Palette des Unternehmens die hervorragende Qualität der Produkte.



Typisch Schwarzwald: Wenn es etwas zu feiern gibt, kommt die Familie zusammen

Getreu diesem Schwarzwald-Motto feiert Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG sein Jubiläum mit engen Wegbegleitern, Partner, Kunden und Mitarbeitern bei einer Wanderung durch den Schwarzwald mit anschließender Einkehr in einem für die Region typischen Lokal.



Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie im Internet unter: www.klein-naturarznei.de (http://www.klein-naturarznei.de).



Mitten im Schwarzwald gelegen ist die Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG ein bewährtes Traditionsunternehmen, das seit 1946 Naturarzneien höchster Qualität und belegter Wirksamkeit entwickelt und produziert. Im Zentrum der Firmenpolitik steht die Verbesserung der Lebensqualität von Patienten durch Naturheilmittel. Arzneimittel von Dr. Gustav Klein sind oft einzigartige Kombinations- und auch Monopräparate vor allem in den Indikationen Magen-Darm, Harnwege, Herz, Psyche und Atemwege. Sie ermöglichen eine umfassende Therapie von Beschwerden und bieten oft eine nebenwirkungsarme Alternative zu herkömmlichen Präparaten.

