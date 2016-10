easyjob Power User tauschen Erfahrungen aus



Zweites Meeting der easyjob User Community findet in Hanau statt

(firmenpresse) - Die easyjob Power User laden zum Erfahrungsaustausch alle aktiven Anwender zu protonic in Hanau ein. Es handelt sich nach der Premiere auf der Prolight + Sound 2016 in Frankfurt bereits um das zweite Meeting dieser User Community. Es soll am 19. Oktober 2016 von 10 bis 18 Uhr stattfinden.



Geplant ist zum Start eine zweistündige „Best Practise Runde“ zum Thema „Alles rund ums Lager mit easyjob“. Durchs Thema führen wird uns Timon Linke von MinesService. Anschließend ist ein Get-together mit Lunch vorgesehen, dem sich offene Diskussionsrunden zu aktuellen Entwicklungen im Vermietgeschäft und die praktischen Erfahrungen mit easyjob anschließen. Ab 16 Uhr findet dann ein „Back to the future“ Ausblick statt, bei dem die Entwickler von protonic einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen und zeigen, was an Features gerade „in der Pipeline“ ist.



Für das Meeting leistet protonic software freundliche Unterstützung. Das Unternehmen stellt seine Räumlichkeiten kostenlos zur Verfügung und sorgt für die Hospitality.



Die Teilnahme am easyjob Power Meeting ist frei, eine Anmeldung mit Firmenname und Personenzahl an easyjob-usertreffen(at)mines-service.de ist erwünscht. Veranstaltet wird das Treffen von den easyjob Power Usern unter Federführung von Ole Gosslar (exposive medien gruppe) und Timon Linke (MinesService).

















