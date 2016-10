Presseinformation: Linus Bihn zum Operation Manager der Place Value berufen

München, 30.09. 2016. Mit sieben bestehenden und drei im Bau befindlichen Hotels* sind bei der Hotelmanagementgesellschaft Place Value (ehemals BHKV Hospitality GmbH) die Weichen auf „Wachstum“ gestellt. Um die Dynamik, aber auch die Qualitätsstandards zu sichern, investieren die Geschäftsführer Martin Kemmer und Armin Beckemeyer nicht nur in die Objekte, sondern „vor allem auch in die Infrastruktur, die wiederum von fähigen und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern getragen wird“.

Linus Bihn (Foto: Place Value)

(firmenpresse) - Einer von ihnen ist Linus Bihn, der innerhalb des Unternehmens vom Operation Manger des Comfort Hotels Blaustein zum Operation Manager Germany berufen worden ist. „Für diese Aufgabe, zu der umfassende Organisations- und Koordinationsaufgaben gehören, ist es wichtig, dass der Mitarbeiter ein hohes Maß an Professionalität sowie ein ausgeprägtes Leidenschaft-Gen für die Hotellerie mitbringt“, so Martin Kemmer.



Linus Bihn ist so ein ausgewiesener Profi. Der 30jährige gelernte Restaurantfachmann und staatlich geprüfte Betriebswirt für das Hotel- und Gaststättengewerbe besitzt umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen F&B und Logis, u.a. war er bereits in jeweils verantwortlichen Positionen für das Google Restaurant Zürich und das 5 Sterne-Hotel Park Hyatt Zürich tätig.



Ob Prozessabläufe bei bestehenden Hotels oder Planung von Hoteleröffnungen, ob die Umsetzung von definierten Standards, die Betreuung von diversen Projekten oder Unterstützung im Personalbereich – der Aufgabenbereich des Operation Managers ist bei Place Value sehr vielfältig und „bedarf eines Allrounders wie es Linus Bihn ist“, unterstreicht Manuela Masino (Head of Operation), zu deren Team Bihn gehört: „Wir haben eine Menge vor – und unser Wachstum ist mit zehn Hotels noch lange nicht abgeschlossen.“





*Mercure Hotel München Ost Messe, ibis Styles München Ost Messe, ibis Styles Hildesheim, Comfort Hotel Friedrichshafen, Comfort Hotel am Medienpark Unterföhring, Comfort Hotel Ulm Blaustein, Comfort Hotel Frankfurt/Main Airport West, Comfort Hotel Monheim am Rhein und Styles Hotel Piding/Salzburg





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.placevalue.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Place Value: Die mittelständische Hotelmanagementgesellschaft Place Value GmbH mit Sitz in München-Unterföhring ist auf die Entwicklung und den Full-Service-Betrieb von Hotels im Budget-, Economy- und Mid-Scale-Segment spezialisiert. Seit 2010 betreibt die Gesellschaft erfolgreich Hotels mit insgesamt mehr als 700 Zimmern, 3 Restaurants und 12 Konferenzräumen. Sie verfügt über Experten zu allen Hotelthemen und kann außerdem auf ein großes Netzwerk externer Spezialisten und Kooperationspartner zurückgreifen. Das Unternehmen hat umfassende Erfahrungen in Rebranding, Komplettumbau sowie in Neubau und Markteinführung im Budget-Segment. Place Value unterhält strategische Partnerschaften mit den internationalen Hotelgruppen Choice und Accor, die weit über ein klassisches Franchise-Verhältnis hinausgehen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Place Value

Leseranfragen:

Armin Beckemeyer

Bahnhofstraße 15, D-85774 Unterföhring

Telefon: +49 89 2000 1840

E-Mail: presse(at)placevalue.de

Web: www.placevalue.de

PresseKontakt / Agentur:

Armin Beckemeyer

Bahnhofstraße 15, D-85774 Unterföhring

Telefon: +49 89 2000 1840

E-Mail: presse(at)placevalue.de

Web: www.placevalue.de

Datum: 05.10.2016 - 17:39

Sprache: Deutsch

News-ID 1408647

Anzahl Zeichen: 2129

Kontakt-Informationen:

Firma: Place Value

Ansprechpartner: Armin Beckemeyer

Stadt: Unterföhring

Telefon: +49 89 2000 1840



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 113 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung