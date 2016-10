Frankfurter Rundschau: Kein Kalter Krieg

(ots) - Das Gerede über einen Kalten Krieg ist nicht

hilfreich. Sicher, die Beziehungen der USA und Russland haben einen

neuen Tiefpunkt erreicht, nachdem Washington die Syrien-Gespräche mit

Moskau beendete und Russland wiederum das Abkommen zur Beseitigung

waffenfähigen Plutoniums kündigte. Dieser Zwist hat aber nichts mit

jener Epoche zu tun, die seit dem Ende der Sowjetunion vorbei ist und

geprägt war durch den Kampf zweier Ideologien um die Gunst der

Menschheit. Die russische Außenpolitik erinnert eher an die

Machtpolitik des 19. Jahrhunderts. Putin spielt das "Great Game", das

ihm kurzfristige Erfolge beschert - von der Krim bis Syrien.

Langfristig löst er damit aber keine Probleme - weder den

Syrien-Konflikt noch die Ukraine-Krise. Bedauerlicherweise haben

weder die USA noch Europa eine angemessene Antwort gefunden, mit der

sie die Beziehungen zu Russland wieder normalisieren könnten.

Darunter leiden vor allem die Menschen in Syrien und in der Ukraine.







Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3222



Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Frankfurter Rundschau

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 05.10.2016 - 17:17

Sprache: Deutsch

News-ID 1408653

Anzahl Zeichen: 1284

Kontakt-Informationen:

Firma: Frankfurter Rundschau

Stadt: Frankfurt





Diese Pressemitteilung wurde bisher 99 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung