EANS-Adhoc: HTI AG:ÄNDERUNGEN IN DER AKTIONÄRSSTRUKTUR

St. Marien, 5. Oktober 2016 - Die im mid market der Wiener Börse

(ISIN AT0000764626) notierte HTI High Tech Industries AG, Gruber &

Kaja Straße 1, 4502 St. Marien, Österreich ("HTI") gibt bekannt, dass

nach erfolgreichem Abschluss der Ausweitung der Finanzierung der

Gesellschaft die Hauptaktionärin MCP A Holding S.à r.l. ein

Aktienpaket an der HTI, das einer Beteiligung von über 84,04% des

stimmberechtigten Grundkapitals entspricht, am heutigen Tag an die

High Tech Industries Investment GmbH mit dem Sitz in Berlin

übertragen hat. Zusätzlich ist beabsichtigt, dass weitere Aktien

übertragen werden, sodass die High Tech Industries Investment GmbH in

Zukunft insgesamt 90,25% des stimmberechtigten Grundkapitals halten

wird.



Bei der High Tech Industries Investment GmbH handelt es sich um einen

Finanzierungstreuhänder, welcher die Aktien im eigenen Namen aber

wirtschaftlich zu Gunsten des Aktionärs MCP A halten und auch die

Interessen des internationalen Finanzierungspartners QAlloy wahren

wird.



In Bezug auf die Übertragung der Aktien ist der

Finanzierungstreuhänder in Vorbereitung einer Anzeige gemäß § 25 Abs.

1 Z 2 Übernahmegesetz. Die Übertragung an den Finanzierungstreuhänder

findet in Abstimmung mit der Übernahmekommission statt, wobei die

finale Bestätigung seitens der Übernahmekommission, dass die Ausnahme

von der Angebotspflicht gemäß § 25 Abs. 1 Z 2 Übernahmegesetz zur

Anwendung gelangt, derzeit noch ausständig ist.





Rückfragehinweis:

HTI High Tech Industries AG

Vorstandssekretariat

Tel: +43 (7229) 80400 - 2800

Fax: +43 (7229) 80400 - 2880

E-Mail: office(at)hti-ag.at



