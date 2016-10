Yamaha stellt professionelle Monitoring-Kopfhörer HPH-MT8 und HPH-MT5 vor

Mit den neuen Modellen HPH-MT8 und HPH-MT5 ergänzt Yamaha die erfolgreiche MT-Kopfhörerserie. Sie bieten Audioingenieuren höchste Präzision und Klangtreue für professionelle Monitoring-Aufgaben. Wie alle Kopfhörer der MT-Serie liefern sie linearen, h

Mit den Modellen HPH-MT8 und HPH-MT5 komplettiert Yamaha das Studiokopfhörer-Line-Up der MT-Serie.

(firmenpresse) - Yamaha stellt die neuesten Modelle der MT-Serie vor: HPH-MT8 und HPH-MT5 erweitern die Produktreihe professioneller Studiokopfhörer. Im Zusammenspiel mit dem 2015 eingeführten HPH-MT7 komplettieren sie das neue Line-Up an Monitoring-Kopfhörern für Live-Anwendungen und Studios. Sie bieten Audioingenieuren maximale Präzision und Klangtreue für professionelles Abhören.



Entwickelt mit Fokus auf reinste Klangwiedergabe

Inspiriert vom reinen Klang der NS-10M Studiomonitore, die inzwischen Industriereferenz sind, wurden die Kopfhörer der MT-Serie für linearen und hochauflösenden Sound entwickelt. Sie zeichnen sich durch ein präzises Stereobild und naturgetreue Wiedergabe aus. Gleichzeitig bieten sie exzellente Abschirmung und maximalen Komfort für ermüdungsfreies Hören auch bei langem Einsatz. HPH-MT8 und HPH-MT5 sind mit speziellen Wandlern ausgestattet, die über eine 45 mm (HPH-MT8) beziehungsweise 40 mm (HPH-MT5) CCAW-Schwingspule verfügen. Hinzu kommen kraftvolle Neodym-Magneten. Das Ergebnis ist überragende Auflösung und Kontrolle selbst bei hohem Pegel. Hergestellt aus Aluminiumdraht und beschichtet mit hochleitfähigem Kupfer bieten die leichten und gleichzeitig kraftvollen Wandler einen weiten Frequenzbereich von 15Hz-28kHz beim HPH-MT8 und 20Hz-20kHz beim HPH-MT5.



Robust und komfortabel für lange, fordernde Einsätze

Die neuen Kopfhörermodelle sind für den fordernden Einsatz "On the Road" besonders robust konstruiert und verfügen neben einem geschlossenen, ohrumschließenden Design auch über ein widerstandsfähiges ABS-Gehäuse und einen schweißresistenten Kopfbügel. Die großen Ohrmuscheln mit geschmeidigem synthetischen Leder und weichen Polstern absorbieren Vibrationen, reduzieren Klangverlust und bieten hervorragende Abschirmung. Darüber hinaus garantieren sie angenehmen Tragekomfort auch bei langen Einsätzen. Mit der dreidimensionalen Schwenkarm-Konstruktion und den verstellbaren Bügeln lassen sich die Kopfhörer perfekt an den Träger anpassen, wodurch Ermüdungserscheinungen minimiert werden. Zudem besitzt der HPH-MT8 Aluminium-Druckguss-Support-Arme und abnehmbare Ohrmuscheln für Ein-Ohr-Monitoring. Sowohl HPH-MT8 als auch HPH-MT5 werden mit einem abnehmbaren, geraden 3m-Kabel ausgeliefert. Dieses verfügt über einen korrosionsbeständigen, goldbeschichteten Miniklinkenstecker. Ein 6,3mm-Klinkenstecker erlaubt den Einsatz im Zusammenspiel mit professionellem Audio-Equipment zusätzlich zu tragbaren Abspielgeräten. Beim HPH-MT8 ist zusätzlich ein 1,2m-Spiralkabel enthalten.





Für Studio, Live-Anwendungen und privaten Musikgenuss

"Seit der Entwicklung der Industriereferenz-Studiomonitore NS-10M ist Yamaha bei allen Recording- und Wiedergabeprodukten derselben Herangehensweise treu geblieben: Das Ziel ist es, die originalgetreueste Klangreproduktion zu erreichen. So haben unsere Kunden die perfekte Basis, um ihren eigenen Signature-Sound zu verwirklichen", erklärt Yoshiyuki Tsugawa, Business Unit Direktor bei Yamaha Commercial Audio. "Als Antwort auf den wachsenden Trend, Kopfhörer für Monitoring-Aufgaben in Studios und bei Live-Einsätzen zu verwenden, haben wir die Modelle HPH-MT8 und HPH-MT5 mit klarem Fokus auf reinsten Klang entwickelt. Wir wollen allen Anwendern, von professionellen Tontechnikern bis hin zu privaten Musikbegeisterten, Kopfhörer mit überragender Signaltreue, exzellenter Soundqualität sowie dem Maximum an Komfort, Langlebigkeit und Vielseitigkeit bieten."



Beide neuen Kopfhörermodelle erscheinen Ende 2016, der HPH-MT8 in Schwarz, der HPH-MT5 wahlweise in Schwarz oder Weiß. Sie ersetzen die älteren Modelle HPH-MT220 und HP-MT120. Die Preise werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Weitere Informationen gibt es auf:



http://de.yamaha.com/de/products/headphones/hph-mt8

http://de.yamaha.com/de/products/headphones/hph-mt5





Yamaha Music Europe GmbH Firmenprofil

Yamaha ist weltgrößter Hersteller von Musikinstrumenten und einer der führenden Hersteller von Home- und Professional-Audio-Equipment. Das Unternehmen Yamaha wurde vor über 125 Jahren in Japan gegründet. Die Yamaha-Europavertretung, die seit 2009 unter dem Namen Yamaha Music Europe GmbH firmiert, besteht bereits seit 1966 und ist die zentrale europäische Vertriebsorganisation für alle Produktbereiche des Konzerns von Musikinstrumenten über Pro-Audio-Geräte bis hin zu Home-Entertainment-Produkte.

de.yamaha.com

Yamaha Music Europe GmbH

