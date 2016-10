Rentenniveauanhebung: Vierköpfige Familie müsste fast 1000 Euro im Jahr mehr zahlen (FOTO)

Mit teilweise falschen Zahlen und irreführenden Behauptungen wird

derzeit Stimmung gegen die Leistungsfähigkeit der gesetzlichen

Rentenversicherung (GRV) gemacht. In diesem Zusammenhang fordern

Gewerkschaften und Sozialverbände regelmäßig das Rentenniveau nicht

länger dem demografischen Wandel anzupassen, sondern es entweder auf

dem heutigen Stand zu halten oder es sogar anzuheben. Um die daraus

folgenden zusätzlichen Ausgaben zu finanzieren, müssten die

Rentenbeiträge deutlich steigen - die finanziellen Folgen hat die

Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) berechnen lassen.



Die Anhebung des Rentenniveaus auf 50 Prozent würde eine

vierköpfige Familie zusätzlich mit etwa 980 Euro im Jahr 2030

belasten. Ein kinderloser Single müsste jährlich rund 480 Euro mehr

in die Rentenkasse zahlen, als es bei der derzeitigen Gesetzeslage

nötig wäre. Das sind Ergebnisse einer Studie des Instituts der

deutschen Wirtschaft Köln (IW). Im Auftrag der INSM haben die

Wissenschaftler die Nettoeinkommenseffekte für repräsentative

Haushaltstypen berechnet. Im ersten Szenario wird das Rentenniveau

auf dem heutigen Stand von etwa 47,5 Prozent belassen, im zweiten auf

50 Prozent angehoben. Für die Beitragszahler (Arbeitnehmer und

Arbeitgeber) würde das zu Beitragssatzanhebungen bis 2030 auf rund

23,5 Prozent, bzw. 25 Prozent führen. Im sogenannten

Status-quo-Szenario, bei dem die derzeitige Gesetzeslage unverändert

bliebe, würde der Beitragssatz bis 2030 hingegen nur auf 21,5 Prozent

ansteigen und das Rentenniveau auf 44,6 Prozent sinken. Je nach

Haushaltskonstellation ergeben sich aus den höheren Beitragssätzen

zusätzliche Belastungen in Höhe von teilweise über 1000 Euro

(erhöhter Arbeitnehmerbeitrag abzüglich Steuerersparnis aufgrund

höherer Vorsorgeaufwendungen).



Nach Meinung von Hubertus Pellengahr, Geschäftsführer der INSM,



widerspricht die Anhebung des Rentenniveaus dem Prinzip einer

generationengerechten Rentenpolitik: "Wer das Rentenniveau anhebt,

belastet die Beitragszahler mit 500 bis 1000 Euro pro Jahr. Auch

Alleinerziehende und Familien mit Kindern müssten bei ihren

Nettoeinkommen erhebliche Einbußen verkraften. Das Bittere dabei: die

tatsächlich von Altersarmut Betroffenen hätten von der Anhebung

nichts." Und weiter: "Auch eine sogenannte Haltelinie unterhalb des

derzeitigen Rentenniveaus würde die Beitragszahler in zwanzig Jahren

zweistellige Milliardensummen kosten. Verlässliche Haltelinien

sichert man nicht mit Gesetzen, sondern mit guter Arbeitsmarktpolitik

und durch eine schrittweise Anhebung des Rentenalters."



Die vollständige Studie mit weiteren Beispielen und Grafiken

finden Sie unter www.insm.de



Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist ein

überparteiliches Bündnis aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.

Sie wirbt für die Grundsätze der Sozialen Marktwirtschaft in

Deutschland und gibt Anstöße für eine moderne marktwirtschaftliche

Politik. Die INSM wird von den Arbeitgeberverbänden der Metall- und

Elektro-Industrie finanziert.







