neues deutschland: Bis 2017 ist keine Wohnungsbauoffensive mehr zu erwarten

(ots) - Bundesbauministerin Barbara Hendricks kann ihre

Hände nicht in Unschuld waschen. Als die Föderalismusreform vor zehn

Jahren in Kraft getreten ist, mit der die Verantwortung für den

sozialen Wohnungsbau den Ländern zugeschustert wurde, war ihre SPD

mit an der Macht. Auch Sozialdemokraten haben damals alle Warnungen

in den Wind geschlagen - und als Trostpflaster auf die noch bis 2019

fließenden Bundesmittel verwiesen. Dass die Ressortchefin angesichts

der Tatsache, dass die Länder mit dem überwiesenen Geld auch ob

eigener finanzieller Notlagen sehr unterschiedlich verfahren und

mitnichten damit immer Sozialwohnungen bauen, diesen Systemfehler

jetzt wieder wettmachen will, ist aller Ehren wert. Nur - Ehre hin

oder her - kommt ihre Einsicht zu spät. Eine Grundgesetzänderung kurz

vorm einsetzenden Wahlkampf ist kaum mehr realistisch. Die Union hat

denn auch längst abgewinkt.



Das mag für Hendricks frustrierend sein, ist es aber mit Verlaub

vor allem für die immer größer werdende Zahl von Wohnungssuchenden

und unter steigenden Mieten Leidenden. Denen ist herzlich egal, ob

Bund oder Land oder beide den Pfusch am Bau zu verantworten haben und

ob die Regierung ihre Kompensationszahlungen an die Länder

verdoppelte und noch mal draufsatteln will. Fest steht, landauf

landab fehlt es vor allem an bezahlbarem Wohnraum. Und die von

Hendricks groß angekündigte Wohnungsbauoffensive entwickelte sich zum

Rohrkrepierer.







