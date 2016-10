WAZ: Steinbrück fördert den Verdruss

- Kommentar von Frank Preuß zu Steinbrücks Wechsel

(ots) - Vor ein paar Tagen hat er eine flockige

Abschiedsrede im Bundestag gehalten, seine Zeit dort ist vorbei, das

hat er richtig eingeschätzt. Viele in der SPD werden ihn an der Front

nicht vermissen, er sie allerdings auch nicht. Aber man durfte

wetten, dass es das noch nicht war für Peer Steinbrück.



Dass er nun ausgerechnet als Bankenberater einsteigt, klingt erst

einmal ungewöhnlich für einen, den viele als Bankenschreck

abgespeichert hatten. Das allerdings ist auch eine eher

oberflächliche Betrachtung: Das Verhältnis des ehemaligen

Finanzministers zu den Finanzhäusern war jenseits des öffentlichen

Gepolters so schlecht nicht.



Sein neuer Job löst die üblichen Reflexe aus, wenn Politiker in

die Wirtschaft wechseln. Darf der das? Und: Kriegt er den Hals nicht

voll? Natürlich beachtet Steinbrück das Regelwerk, und es wäre

heuchlerisch, einem 69-Jährigen vorzuwerfen, dass er gern viel Geld

verdient.



Die Bank aber will sich Zutritt in die Politik erkaufen. Und

Interessenskonflikte sind nicht an Karenzzeiten gekoppelt. Steinbrück

fördert den Verdruss über Politiker. Es wird ihm herzlich egal sein.







