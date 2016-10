Herbstzeit ist Herpeszeit - Herpotherm hilft

Sie haben immer wieder diese lästigen und vor allem schmerzhaften Herpes-Bläschen auf der Lippe und wissen nicht was Sie dagegen tun können? Der Herpotherm Herpes-Stift von rileystore.de hilft für die rechtzeitige Bekämpfung der Herpes-Bläschen schon

Herpotherm - effektive Hilfe bei lästigen Herpes-Bläschen

(firmenpresse) - Spannungen, Reizungen oder ein Jucken auf der Haut an der Lippe deuten meist auf eines hin: Lippenherpes. Circa 85% der Weltbevölkerung sind mit den Herpesviren infiziert, deshalb ist sie auf die häufigste Infektionskrankheit der Haut. Und einmal infiziert bedeutet, dass die Bläschen jederzeit wieder ausbrechen können. Keime und Viren werden überall übertragen. Und gerade in Zeiten wie jetzt gerade, in denen das Wetter, wie im umschwingt, der Herbst einkehrt, wenn Erkältungsviren in Verbindung mit Temperaturschwankungen im Umlauf sind und es drinnen schon wärmer ist als draußen, wo es nasskalt ist und der Wind schon deutlich zunimmt, ist unser Immunsystem schwächer als sonst. Die perfekte Zeit für Herpesviren, um sich auszubreiten und uns schmerzhafte Bläschen auf der Ober- oder Unterlippe zuzufügen. Herpes-Bläschen sind entzündete, schmerzhafte Bläschen, mit eitrigen und verkrusteten Belägen, die die Lippe verunstalten und nur schwer und vor allem langwierig sich behandeln lassen. Doch was lässt sich gegen diese lästigen Viren tun, um sie erst gar nicht entstehen zu lassen? Doch es gibt auch ein innovative und zuverlässiges Produkt von rileystore.de, das die Entstehung der Herpes-Bläschen bei rechtzeitiger Behandlung verhindern kann.

Herpotherm, erhältlich bei rileystore.de unter http://www.rileystore.de/herpotherm?c=28, ist die innovative Lösung für dieses lästige und schmerzhafte Problem. Herpesviren sind nämlich wie man wissen muss, hitzeempfindlich und genau hier setzt Herpotherm an. Der Herpes-Stift aus unserem Shop erreicht bei der Anwendung genau jene Temperatur, die die Bläschen absterben lässt, nämlich 51 Grad Celsius. Wichtig und vor allem ausschlaggebend bei einer erfolgreichen Behandlung der lästigen Bläschen ist, dass Herpotherm schon bei dem ersten Kribbeln und ersten Anzeichen, dass sich Bläschen bilden könnten, sofort nach Gebrauchsanweisung angewendet werden muss. Nur bei rechtzeitiger Behandlung kann der Ausbruch der Herpes-Bläschen verhindert werden. Denn wenn die fiesen Bläschen sich erst einmal auf der Lippe breit gemacht haben, kann der Herpotherm-Stift höchstens den Heilungsprozess verkürzen. Durch die keramische Kontaktfläche des "Made in Germany" Produktes wird ein kurzer, konzentrierter Wärmeimpuls auf die Haut übertragen, dieser pickst kurz, ist aber völlig unbedenklich. Mit dem zertifizierten Medizinprodukt lassen sich bis zu 100 Anwendungen mit nur einer Batterie tätigen, wenn diese leer ist, kann eine Ersatzbatterie natürlich im Webshop bei rileystore.de unter http://www.rileystore.de/panasonic-ersatz-batterie-fuer-herpotherm?c=28, bestellt werden. Dieser Wärmeimpuls wird ungefähr 3 Sekunden aufrechterhalten, um die Bläschen zu bekämpfen. Zurück bleibt für ein paar Stunden eine kleine Rötung auf der Haut, die jedoch im Vergleich zu einem Herpes-Ausbruch angenehmer ist. Mit dem Herpotherm Stift gegen Lippenherpes sollte das Problem dieser lästigen, kleinen und fiesen Bläschen bei frühzeitiger Anwendung endlich behoben sein und die Lippe wird nie wieder durch Herpes-Bläschen verunstaltet.





Der Herpesstift Herpotherm und die Ersatzbatterien für den Stift sind natürlich in unserem Online-Shop direkt bei rileystore.de unter http://www.rileystore.de/gesundheit/herpes/ erhältlich.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.rot-gruen-blau.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Rileystore.de ist ein Shop mit ausgewählten, natürlichen Produkten. Alle Artikel werden vom Team getestet - nur die Besten schaffen es in den Shop. Großer Wert wird auf natürliche Produktion und Nachhaltigkeit gelegt. Ein Haut-Öl gegen Neurodermitis, innovative Haarentfernung, Kondome nach Maß, das Prorepatin Fissur-Öl, Poo-Pourri sowie weitere nachhaltige Kosmetik- und Pflegeprodukte bilden die Basis

Dies ist eine Pressemitteilung von

rileystore.de by ROT GRÜN BLAU

PresseKontakt / Agentur:

rileystore.de by ROT GRÜN BLAU

Jörg Rieger

Bleichstraße 68 68

75173 Pforzheim

presse(at)rot-gruen-blau.com

072311332481

http://www.rot-gruen-blau.com



Datum: 05.10.2016 - 20:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1408680

Anzahl Zeichen: 3539

Kontakt-Informationen:

Firma: rileystore.de by ROT GRÜN BLAU

Ansprechpartner: Jörg Rieger

Stadt: Pforzheim

Telefon: 072311332481





Diese Pressemitteilung wurde bisher 100 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung