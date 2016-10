BERLINER MORGENPOST: Investitionen verschlafen / Kommentar von Thomas Fülling

(ots) - Die Berliner Verkehrsbetriebe wollen U-Bahnen und

Busse öfter fahren lassen. Taktverdichtung nennt sich das Zauberwort.

Auf den weiter anhaltenden Fahrgast-Ansturm sind die BVG und ihr

Eigentümer, das Land Berlin, allerdings nicht gut vorbereitet. Denn

dort wurde jahrelang gespart, etwa an Investitionen in neue

U-Bahnzüge. Die Flotte hat inzwischen das stolze Durchschnittsalter

von fast 28 Jahren. Das erhöht die Störanfälligkeit. Da kann es

schnell passieren, dass der dichtere Takt nicht oder nur mit

Kurzzügen eingehalten werden können. Wenn Berlin weiter den Anspruch

hat, Einwohnern und Besuchern eines der leistungsfähigsten

Nahverkehrssysteme Europas zu bieten, sind jetzt mutige

Investitionsentscheidungen gefragt. Auch das ist ein klarer Auftrag

an den neuen Berliner Senat.



