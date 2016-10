Rheinische Post: Kommentar: Renten-Mogelpackung

(ots) - Wer jung ist und einen

sozialversicherungspflichtigen Job ergattert hat, wird darüber in

Zukunft wahrscheinlich gar nicht mehr so glücklich sein. Denn die

Renten-, Pflege- und Krankenversicherungsbeiträge werden deutlich

steigen, während gleichzeitig für Jüngere zumindest in der Rente viel

geringere Leistungszusagen gemacht werden können. Die Jungen zahlen

mehr für die Alten und werden selbst im Alter ein geringeres

Rentenniveau haben als ihre Eltern. So sieht das unfaire, ungerechte

Szenario für die Zukunft aus. Gewerkschaften und Arbeitsministerin

behaupten, sie wollten etwas für künftige Generationen tun, indem sie

das Rentenniveau dauerhaft stabilisieren. Nutznießer wären jedoch

zunächst nur die älteren Gruppen unter den Arbeitnehmern. Wer 1980

und später geboren wurde, wird dagegen vor allem deutlich höhere

Beitragssätze bezahlen müssen. Jüngere werden daher versuchen, der

Rentenversicherung zu entfliehen, etwa durch Selbstständigkeit. Es

wird dringend nötig sein, das Renteneintrittsalter auch nach 2030

weiter über 67 Jahre hinaus anzuheben.



www.rp-online.de







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 05.10.2016 - 20:24

Sprache: Deutsch

News-ID 1408684

Anzahl Zeichen: 1420

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 55 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung