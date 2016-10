Rheinische Post: Kommentar: Fehlende Abgeordnete

(ots) - Es kommt nicht alle Tage vor, dass die

Landesverfassung geändert wird. Seit ihrem Inkrafttreten 1950 hat es

lediglich 21 Eingriffe gegeben. Zuletzt geschah dies zur Einführung

einer kommunalen Sperrklausel. Das gestern beschlossene

Änderungspaket ist sicher alles andere als spektakulär. Es regelt

Verfahrensfragen bei vorzeitiger Auflösung des Parlaments und sieht

eine Modifizierung der von den Ministern künftig zu leistenden

Eidesformel vor. Genau darüber gibt es in der Unionsfraktion Unmut.

SPD und Grüne wiederum kritisieren, dass es nicht gelungen sei, das

Wahlalter auf 16 Jahre zu senken. All das mag erklären, warum etliche

Abgeordnete gar nicht erst in den Plenarsaal gekommen waren. Doch es

können nicht nur Protestler gewesen sein, die der entscheidenden

Abstimmung ferngeblieben sind. Über die Gründe mag man spekulieren.

Fest steht: Das Bild, das die leeren Sitzbänke nach außen hin

vermitteln, ist verheerend. Von den gut bezahlten Politikern darf man

Präsenz im Plenum erwarten - wenigsten bei Verfassungsänderungen.



