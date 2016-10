Stuttgarter Zeitung: zum Besuch der Bundestagsabgeordneten in Incirlik

(ots) - Umgeben von den gefährlichsten Krisenherden, die

dieser Globus derzeit anzubieten hat, braucht die Türkei dringend

Verbündete. Präsident Erdogan muss deshalb, ob er will oder nicht,

die Hand ausstrecken, wenn auch nur ein Funke an Rationalität in

seinem autokratischen Denken verblieben ist. Umgekehrt wird Europa

die Entwicklung der Flüchtlingsströme nur dann in den Griff bekommen,

wenn die Türkei weiterhin kooperiert. Es gibt also viele Gründe, im

Gespräch zu bleiben, auf beiden Seiten. Keine kann ohne die andere.







Pressekontakt:

Stuttgarter Zeitung

Redaktionelle Koordination

Telefon: 0711 / 72052424

E-Mail: spaetdienst(at)stzn.de

http://www.stuttgarter-zeitung.de



Original-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Stuttgarter Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 05.10.2016 - 20:22

Sprache: Deutsch

News-ID 1408686

Anzahl Zeichen: 872

Kontakt-Informationen:

Firma: Stuttgarter Zeitung

Stadt: Stuttgart





Diese Pressemitteilung wurde bisher 42 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung