Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu Google: Auf Augenhöhe, von Bernhard Fleischmann

(ots) - Alle Achtung, Google. Was die Allwissenden des

Netzes als Neuheiten präsentiert haben, hat das Zeug dazu, eine

wichtige Wegmarke beim Einzug von Künstlicher Intelligenz in den

Alltag zu markieren. Entscheidend wird unter anderem sein, wie gut

die Sprachsteuerung funktioniert. Lässt der Google Assistant

einigermaßen normal mit sich reden, dann wird er als große

Erleichterung empfunden und angenommen werden. Der Google Assistent

funktioniert nur dann gut, wenn er mit möglichst vielen persönlichen

Daten gefüttert ist. Deshalb dürften die Nutzer Informationen

freigiebig preisgeben. Bezahlt wird mit Nutzerdaten. Sie sind heute

die heißeste Währung der Wirtschaft. Das Geschäftsmodell steht.

Vieles erinnert an Apple - an Siri oder auch an die Strategie, Hard-

und Software aus einer Hand anzubieten. Der "i"-Konzern gerät unter

Zugzwang, denn Google bewegt sich, sofern die Praxistests die

Versprechungen bestätigen, wohl durchaus auf Augenhöhe mit Apple. Da

könnten viele bisherige Kunden sagen: Lasst uns doch mal mit Google

reden.







