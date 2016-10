Mittelbayerische Zeitung: Böhmermanns Erfolg: Die Debatte um das Schmähgedicht gegen Erdogan war überhitzt, aber auch notwendig. Von Katia Meyer-Tien

(ots) - Angenommen, Stefan Raab hätte einem

AfD-Politiker Geschlechtsverkehr mit Paarhufern unterstellt. Lustig

wäre das nicht gewesen, vielleicht gut für ein paar Schlagzeilen,

höchstwahrscheinlich Stoff für einen Gerichtsprozess. Nun war es aber

der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der Ziel eines

Schmähgedichtes von Jan Böhmermann wurde. Und das ändert alles.

Mitten in den Verhandlungen zwischen der EU und der Türkei über die

Aufnahme von Flüchtlingen wurde der Witz zur Staatsaffäre.

Böhmermanns Renommee - das durch seine Mediensatire um den damaligen

griechischen Finanzminister Gianis Varoufakis exponentiell gestiegen

war - gepaart mit der deutschlandweiten Erdogan-Skepsis tat sein

Übriges. Sogar die Bundeskanzlerin ließ sich zu einem Kommentar

hinreißen: "Bewusst verletzend" nannte sie die Zeilen. Die Worte, die

Böhmermanns Anwalt kritisierte, hat sie längst als Fehler bezeichnet.

Es war nicht ihre Aufgabe, über das Gedicht zu urteilen. Dass

Böhmermanns Lager aber auch die von der Bundesregierung erteilte

Ermächtigung zur Strafverfolgung anprangert, geht zu weit. Die

Regierung hat getan, was nach geltendem Recht ihre Aufgabe war: Die

heiße Luft aus dem Erdogan-Böhmermann-Ballon herauszulassen und die

juristische Bewertung des Gedichts der Justiz zu überlassen. Wer für

Fäkalhumor nichts übrig hat, der würde über das Böhmermann-Gedicht

wahrscheinlich nicht einmal schmunzeln. Allein der Adressat sorgt

hier für schadenfrohes Amüsement: Mit dem autoritären türkischen

Präsidenten trifft es den Richtigen, hat sich mancher gedacht. Es ist

gut, ihm den Wert von Meinungsfreiheit und Satire aufzuzeigen. Ob die

Einbettung des Schmähgedichtes in den satirischen Kontext ausreicht,

um die Beleidigung zur Kunstform zu erheben, beschäftigte die

Gerichte und tut es noch: Die Mainzer Staatsanwaltschaft hat

ermittelt, denn Erdogan ist Staatsoberhaupt. Damit steht er unter dem



Schutz des sogenannten "Schah-Paragrafen". Allerdings haben die

Mainzer Juristen beschlossen, die Ermittlungen einzustellen. Eine

"ernst gemeinte Herabwürdigung" sei "nicht naheliegend". Die

Entscheidung - und auch das kann nicht unabhängig von den Personen

Böhmermann und Erdogan gesehen werden - wurde von vielen als Sieg der

Satirefreiheit gefeiert. Strafrechtlich wird Böhmermann damit nicht

mehr verfolgt, und das ist richtig so: Ist doch der "Schah-Paragraf"

längst antiquiert. Ein Staatsoberhaupt muss nicht mehr vor

Beleidigungen geschützt werden als ein Normalbürger. Es ist wohl das

größte Verdienst der Böhmermann-Erdogan-Affäre, dass die

Bundesregierung angekündigt hat, den Paragrafen 103 bis zum Jahr 2018

abzuschaffen. Zivilrechtlich allerdings ist der Satiriker noch nicht

aus dem Schneider, und auch das ist richtig so: Am 2. November wird

vor dem Hamburger Landgericht noch einmal verhandelt. Das kann anders

ausgehen. Denn bei aller Notwendigkeit, Presse- und Satirefreiheit zu

schützen: Ein satirischer Kontext darf kein Freibrief für alles sein.

Dass Böhmermann dem Gedicht die Ankündigung voranstellte, Satire sei

in Deutschland erlaubt, Schmähkritik aber nicht, und er zeige nun,

was nicht erlaubt sei, ist durchaus grenzwertig: Wer jemandem die

Nase bricht, um zu zeigen, was verbotene Gewaltanwendung ist, muss

schließlich auch mit Strafe rechnen. Satirische Kritik am

Erdoganschen Rechtsverständnis ist auch subtiler machbar.







