Rheinische Post: Kommentar: Billigflieger diktieren die Richtung

(ots) - Wie hart es in Europas Luftfahrtindustrie

zugeht, zeigen die faktisch wilden Streiks bei Tuifly. Die Sorge vor

schlechteren Arbeitsbedingungen nach der Fusion mit den

Ferienfliegern von Air Berlin muss riesig sein, wenn Piloten oder

Stewards sich aus Protest oder Frust krank melden. Man muss die

Belegschaft aber zu Vernunft aufrufen: Juristisch kann eine

Krankmeldung ohne Anlass immerhin Kündigungsgrund sein - obwohl

fliegendes Personal sich gemäß der "Fit-to-fly"-Regel zeitweise

selber krankschreiben kann. Und den Passagieren sind dauernde

Stornierungen erst recht nicht zuzumuten. Die Mitarbeiter müssen aber

sehen: Die Zeit, als Airlines zu hohe Kosten locker über teure

Tickets decken konnten, sind vorbei. Die Billigflieger Ryanair,

Easyjet oder Vueling erobern einen immer größeren Marktanteil. Wenn

also Air Berlin sich auf die Umsteigeflughäfen Düsseldorf und Berlin

konzentriert, ist das klug. Auch die Zusammenführung von

Ferienfliegern ist vernünftig: Das mindert den Preiswettbewerb. Und

es erlaubt eine bessere Auslastung der Jets. Zur Erinnerung: Auf

jeden der 8000 Mitarbeiter von Air Berlin entfielen 2015 mehr als

50.000 Euro Verlust. Das konnte nicht so weitergehen.



