Weser-Kurier: Zu Harry S. schreibt Jürgen Hinrichs:

(ots) - Hat der junge Mann aus Bremen gelogen und ist nicht

nur Mitläufer der Terrororganisation Daesch in Syrien gewesen, wie er

behauptet, sondern einer ihrer Mörder? Das Video, das jetzt

aufgetaucht ist, zeigt den 28-Jährigen während einer Hinrichtung von

Gefangenen. (...) Eine grauenhafte und fürchterlich feige Tat, die so

gar nicht zu dem freundlichen Menschen passen will, der einem

gegenübersitzt, wenn man ihn im Gefängnis besucht. Harry S. wirkt wie

die Reue in Person. Beeindruckend, wie er das auch vor Gericht

gezeigt hat und wie sehr ihm jetzt an der Zusammenarbeit mit den

Behörden gelegen ist. Das ist gewiss keine Schauspielerei, vielleicht

aber Ausdruck von Verdrängung. Zu schwer würde sonst möglicherweise

die Schuld wiegen.







