Das Leben ist schön

„Das Leben ist schön“ – in künstlerischer Vollendung genießen

(c) Jens Braune del Angel

(firmenpresse) - Offenbach, Groß-Gerau - Am 26. November 2016 ist es so weit. „Das Leben ist schön“ startet mit einer großen Gala-Premiere seine erste Spielzeit und will einen neuen „Premium-Maßstab im Bereich Dinnershow-Events“ setzen.



Abgesehen von einem exklusiven Dinnerambiente präsentiert sich den Besuchern in dem über 100 Jahre alten Industriebau Fredenhagenhalle in Offenbach ein unvergleichliches Erlebnis auf insgesamt vier Bühnen, auf über 300qm Video-Projektionsfläche sowie mit Fontänen und einer Wasserleinwand.



Die Produzentin Regina Lohr verspricht: „Unter dem Namen „Das Leben ist schön“ wird allen Gästen bis einschließlich 12. Dezember 2016 allabendlich sowohl das Wunder der Existenz als auch die Schönheit der Welt auf bisher einzigartige Weise nähergebracht.“

Wie könnte dies eindrucksvoller und sinnlicher inszeniert werden als mit herausragender Kunst in all ihren Spielarten und Formen. „Dem hohen Anspruch der Kunst, Neues zu schaffen, Gefühle zu wecken und auszudrücken, in einer Art, die es so noch nicht gab, wird die Dinnershow ‚Das Leben ist schön' eindrucksvoll gerecht“, so Lohr.

Die Gesamtinszenierung des Abends, eingeteilt in drei Akte, soll die Gäste mit fesselnden Bilderwelten, atemberaubender Akrobatik und Artistik, berauschender Klangvielfalt und kulinarischen Hochgenüssen auf Sterneniveau auf eine Traumreise mitnehmen. Gleichermaßen stimmungs- und niveauvolle Akzente setzen zudem ausgewählte Kunstwerke namhafter Künstler.



Charity wird im Rahmen des Dinnershow-Events großgeschrieben. . „Das Leben ist schön“ unterstützt die Deutsche Kinderrheuma-Stiftung. Regina Lohr betont dazu gemeinsam mit den beiden Botschaftern der Deutschen Kinderrheuma-Stiftung, Rosi Mittermaier und Christian Neureuther, den Spenden-Status der „Das Leben ist schön“-Charity.: „Mindestens 10.000 Euro konnten bereits für die Kinderrheuma-Stiftung zusammengetragen werden.“



