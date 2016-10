Westfalen-Blatt: zu Air Berlin

(ots) - Ältere werden sich an Zeiten erinnern, als der

Himmel über Air Berlin grenzenlos erschien. Als ein Kind der

deutschen Teilung hat die Fluggesellschaft in den neunziger Jahren

die neue Freiheit genutzt. Manager wie Joachim Hunold und Hartmut

Mehdorn sahen schon am Horizont, wie ihre Air Berlin die Lufthansa

überholt. Ausgerechnet in dieser glorreichen Zeit wurden jedoch

schwerwiegende Fehler gemacht. Air Berlin wuchs und wuchs, wurde

Billig- und Premiumflieger, wollte Pauschalreisende und

Geschäftsleute als Kunden, mischte den innerdeutschen und den

internationalen Flugverkehr auf. Kurz: Air Berlin wollte alles,

statt auf einer Strecke die Nummer 1 zu sein. Entsprechend wurde die

Gesellschaft fast überall von den Spezialisten, die wie Ryanair mit

einem klaren Profil auftreten, abgehängt. In sieben der vergangenen

acht Jahre schrieb Air Berlin Verlust. Obgleich zwei Kranke selten

einen Gesunden ergeben, könnte die geplante Chartergesellschaft aus

Teilen von Air Berlin und Tuifly zum Fliegen kommen. Das läge dann

allerdings allein an den Hauptgesellschaftern Etihad und Tui und

deren strategischen Interessen.







