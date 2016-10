Lausitzer Rundschau: Rentenpolitik gegen die Mitte - Arbeitsministerin Nahles bereitet neues Konzept vor

(ots) - Die SPD muss sich mal entscheiden, was sie sein

will: bloß noch Partei der Geringverdiener und Kleinrentner, gar der

"Abgehängten"? Das ist durchaus ein Ziel, freilich ist die Linke in

Sachen staatlicher Alimentierung immer radikaler als die

Sozialdemokraten. Oder soll die SPD doch Partei der Arbeitnehmer

sein, darunter auch der mit normalem Verdienst bis hin zum

Facharbeiter oder Lehrer? Das sei kein Gegensatz, wird es heißen.

Doch. So wie Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) oder zum Beispiel

Verdi-Chef Frank Bsirske, ein Grüner, reden, ist es das. Bsirske fand

schon vor zwölf Jahren, als es um die Reformagenda 2010 ging, dass 25

Prozent Rentenversicherungsbeitrag kein Problem seien. Und findet das

wie viele Gewerkschafter immer noch. Der Mann hat gut reden, er

verdient weit oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze. Andrea Nahles,

die das große, weit in die Zukunft reichende Rentenkonzept

vorbereiten soll, hat gerade ebenfalls verkündet, dass es

mittelfristig bei der geltenden gesetzlichen Obergrenze von 22

Prozent - elf Prozent davon für die Arbeitnehmer - nicht bleiben

werde. Sie gibt das Ziel schon auf, bevor sie es verteidigt hat.

Bevor sie über andere Wege und Kombinationen nachgedacht hat.

Beitragssteigerungen sind ja auch die leichteste Möglichkeit. Wissen

diese Politiker eigentlich, was elf Prozent heißt, zum Beispiel für

Familien in der heißen Phase des Lebens, wenn alles noch abbezahlt

werden muss, und die Kinder noch zu Hause sind? Dazu kommt ja noch

der Krankenkassenbeitrag, und auch der steigt, und zwar auf

Arbeitnehmerseite stärker als auf der der Arbeitgeber. Schon jetzt

betragen die Sozialabgaben insgesamt mehr als 20 Prozent für die

Beschäftigten. Und dann kommt die Steuer. Die Kalte Progression

frisst Lohnzuwächse auf. Der Spitzensteuersatz beginnt schon bei 53

600 Euro Jahreseinkommen. Die SPD hat genau wie Finanzminister



Wolfgang Schäuble (CDU) eine Steuerreform zur Entlastung der

mittleren Einkommen seit Jahren verweigert. Die Mitte hat das Gefühl,

dass es nicht vorangeht. Und sie hat verdammt recht. Es ist wahr,

das langsam sinkende Rentenniveau kann ein Problem werden. Es liegt

an der Alterung und an unsteten Arbeitsbiografien. Allerdings wird

das Armutsrisiko überzeichnet, werden Betriebs- und Riesterrenten

ausgeklammert. Aber warum muss allein die Rentenkasse dieses

gesellschaftliche Problem lösen? Warum soll das Geld dafür statt vom

Faktor Arbeit nicht auch in Form von Steuern oder einer

Bürgerversicherung aus Zinsen, Dividenden, Mieten, Vermögen,

Erbschaften kommen, also von der Oberschicht? Die SPD traut sich an

die oben nicht richtig ran, will aber unten den großzügigen Samariter

spielen. Und wird so zur Partei, die die arbeitende Mitte und die

aktive Generation im Stich lässt. Das wird sich rächen. Steigt der

Rentenbeitrag über 22 Prozent, sinkt das SPD-Wahlergebnis darunter.







