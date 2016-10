Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Afghanistan

(ots) - Es beruhigt wenig, wenn Entwicklungsminister

Gerd Müller ankündigt, das Schicksal abgeschobener Afghanen solle

durch Ausbildungsangebote und Existenzförderung gemildert werden.

Ähnliches hat es jahrelang schon in der Vergangenheit gegeben, leider

durch unseriöse Anbieter. Ebenso Hinweise auf diese Missstände an die

politisch Verantwortlichen in Deutschland. Die aber haben damals

lieber weggesehen. Offensichtlich wollte sich niemand durch Tatsachen

das politisch so glänzend vermarktbare Bild kaputt machen lassen,

Deutschland leiste viel Hilfe, weil es ja so viel Geld für

Afghanistan ausgibt.







Pressekontakt:

Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Joachim Volk

Telefon: 0711 / 7205 - 7110

cvd(at)stn.zgs.de



Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Stuttgarter Nachrichten

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 05.10.2016 - 21:52

Sprache: Deutsch

News-ID 1408702

Anzahl Zeichen: 930

Kontakt-Informationen:

Firma: Stuttgarter Nachrichten

Stadt: Stuttgart





Diese Pressemitteilung wurde bisher 100 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung