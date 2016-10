Individuelle Wohlfühl-Oase

Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten für Terrasse, Balkon und Fassade

Die hochwertige Gestaltung der Terrasse oder Balkons lädt zum Wohlfühlen ein - bei jedem Wetter. (Fo

(firmenpresse) - Mit Individualität und Kreativität werden hochwertige Materialien für Fassade, Bedachung und Bodenbelag zu einem ganz persönlichen Wohlfühlort gestaltet, der Entspannung und Ruhe vom stressigen All-tag bietet. Homing als neuer Trend: Die Terrasse erweitert den Innen-raum ins Freie. So entstehen einzigartige Außenbereiche, die nicht nur mit harmonischem Design überzeugen, sondern auch leicht zu pflegen sind und auf Dauer jedem Wetter standhalten.



Fassaden- und Objektverkleidungen, Brüstungen und Sichtschutzwände lassen sich mit Kronoart kreativ gestalten und untereinander kombinieren. Diese HPL-Baukompaktplatten bieten eine umfangreiche Designvielfalt von Farben sowie Holz-, Stein- und Metalldekoren in naturgetreuer Nachbil-dung. Mit ihrer harten, UV-geschützten Oberfläche sind sie besonders wi-derstandsfähig und bieten Sicherheit und langlebig Schutz vor jeglichen Witterungseinflüssen, sodass Hausbesitzer lange Freude an ihrer Fassa-den- und Balkonverkleidung haben.



Wartungsarm und abwechslungsreich

Bei der Wahl des passenden Bodenbelages sind Nomawood Kunststoffdie-len eine ideale Lösung für Terrassen und Balkone. Sie bestehen aus einem speziell entwickelten Vollkunststoff, ohne Holzanteile, der sich sowohl durch eine hohe Witterungsbeständigkeit als auch durch einfache Reini-gungsmöglichkeit auszeichnet. Verschiedene Farben und Strukturen in ele-ganter Holzoptik stehen zur Auswahl.



Transparent und belastbar

Eine passende Terrassenüberdachung komplettiert die Wohlfühloase. Der Schutz von Mobiliar und Boden sowie die Sicherheit vor Witterungseinflüs-sen sind dabei die wesentlichen Pluspunkte. Die Steg- und Wellplatten "Marlon" von Wilkes vereinen garantierte Hagelsicherheit und Langlebigkeit mit hoher Transparenz und Tragfähigkeit. Sie bestehen aus robustem Poly-carbonat, das sich durch eine hohe Lichtbeständigkeit und eine glasklare Optik auszeichnet, ohne bei langjährigem Einsatz an Qualität zu verlieren.









