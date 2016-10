Informativ: Heimwerker-Infos.de - Portal für Heimwerker mit News, Infos, Forum, Anzeigen, Videos & Fotos!

(firmenpresse) - Begrifflichkeit: Als Heimwerken bezeichnet man im Allgemeinen alle nicht als Beruf ausgeübten handwerklichen Tätigkeiten in und an selbst bewohntem Wohnraum - unter dem Motto "Do it yourself" (englisch "Mach es selbst!").



Hiernach ist ein Heimwerker somit eine Person, die handwerkliche Tätigkeiten nicht als Beruf ausgeübt.



Als Ziele des Heimwerkens können genannt werden: Schäden zu reparieren bzw. zu renovieren, den Wohnraum zu vergrößern, einzurichten und zu verschönern, den Wohnkomfort oder die Sicherheit zu erhöhen, den Verbrauch von Energie und Wasser oder sonstige Betriebskosten zu senken oder auf sonstige Weise seinen Wert zu erhalten bzw. zu steigern.



Oft wird Heimwerken auch nur aus Spaß, Ausleben von Kreativität, aus finanziellen Gründen oder Freude an manueller Arbeit betrieben.



Das Heimwerken erlebte in Deutschland in der Aufbauzeit nach dem Zweiten Weltkrieg einen starken Aufschwung, verstärkt durch das Steigen der Handwerkerpreise aufgrund zunehmender Sozialleistungen.



Dem Tendenz folgend erschien im November 1957 die Erstausgabe der Zeitschrift "selbst ist der Mann". In den 1960er Jahren entstanden dann nach US-amerikanischem Vorbild die ersten Baumärkte im Selbstbedienungskonzept in Deutschland.



In Deutschland erzielten allein die Baumärkte, die aber nur einen Teil des Umsatzes der Heimwerkerbranche darstellen, im Jahr 2011 einen Umsatz von fast 28 Milliarden Euro, mit steigender Tendenz.



Das Marktpotential für Baumärkte steigt seit einigen Jahren mit dem Trend zum Heimwerken, 2007 gaben bei einer Befragung in mehreren europäischen Ländern 60 % der Befragten an, selbst als Heimwerker tätig zu sein, 2010 waren es dann schon 70 %.





Dabei geben die Deutschen für Maßnahmen zur Instandhaltung im Haus jährlich durchschnittlich 600 Euro aus, sowie 1.500 Euro für eigene Projekte im Garten.



Immerhin fast 10 Prozent der Deutschen geben an, sich regelmäßig bzw. intensiv mit Heimwerken und Basteln zu beschäftigen. Seit einigen Jahren rücken im deutschsprachigen Raum im Zuge der Gleichberechtigung auch Frauen stärker als Kundenzielgruppe in das Blickfeld der Branche.



Quellen-Hinweis: Inhaltlich zitiert beispielsweise zu den Themen "Heimwerker-Infos.de, Portal, Heimwerken, Heimwerker, Handwerk, News, Infos, Forum, Fotos, Videos, Kleinanzeigen" aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia.



Dieser Beitrag wurde am Mittwoch, dem 05. Oktober 2016 veröffentlicht.







Datum: 05.10.2016

