Bloomberg BNA nennt Preisträger für internationales Steuerrecht 2015

(ots) - Bloomberg BNA hat heute die

Preisträger für internationales Steuerrecht bekanntgegeben. Die

Präsentation fand am Montag, den 26. September im Rahmen des

Firmenempfangs auf dem Kongress der International Fiscal Association

(IFA) in Madrid statt. Jacques Malherbe von Liedekerke Wolters

Waelbroeck Kirkpatrick wurde mit dem Leonard L. Silverstein-Preis für

besondere Verdienste in internationalem Steuerrecht 2015

ausgezeichnet. Guillermo Teijeiro von Teijeiro & Ballone, Yuko

Miyazaki von Nagashima, Ohno & Tsunematsu und Pascal Faes von

NautaDutilh erhielten Preise für herausragende Autorschaft 2015.



Jacques Malherbe erhielt den diesjährigen Silverstein-Preis für

seine langjährigen Verdienste auf dem Gebiet des internationalen

Steuerrechts. Der Namensgeber für den Preis ist Leonard L.

Silverstein, ein renommierter Steuerexperte mit über 50 Jahren

Erfahrung und Erfinder der Tax Management Portfolios(TM).



Pascal Faes erhielt den Preis als internationaler

Steuerportfolioautor des Jahres für seine Arbeit auf dem Gebiet

"Geschäftsabläufe Steuermanagementportfolio in der Europäischen Union

-- Steuerwesen". Guillermo Teijeiro erhielt einen Preis als

internationaler Steuerautor des Jahres 2015 für seinen Dreiteiler

"Öffnen der Büchse der Pandora im internationalen Steuerwesen: Neue

Trends", der in den International Tax News von Bloomberg BNA

erschienen ist. Yuko Miyazaki erhielt ebenfalls einen Preis als

internationale Steuerautorin des Jahres 2015 für ihre Artikel zu den

Themen "Steuerliche Behandlung von Expatriates" und "Konsequenzen bei

Einkommens-, Erbschafts-, Schenkungs- und Vermögenssteuer für

Inpatriates" in Tax Management International Forum.



"Bloomberg BNA freut sich diese herausragenden Steuerexperten



auszuzeichnen", sagte Lisa Fitzpatrick, Vice President und General

Manager von Bloomberg BNA Tax & Accounting. "Jacques, Pascal,

Guillermo und Yuko sind echte Vordenker in internationalen

Steuerfragen und werden von uns für ihre tiefgründigen Analysen und

Perspektiven ausgezeichnet, die sie unseren Abonnenten für ihre

jeweiligen Rechtsgebiete bereitgestellt haben. Das internationale

Steuerrecht ist höchst komplex und ändert sich ständig. Diese Autoren

sind ein Paradebeispiel für das Netzwerk aus mehr als 1.100 führenden

Steuerexperten, die unsere Abonnenten mit praktischen Einblicken

versorgen."



Malherbe ist derzeit Partner bei Liedekerke Wolters Waelbroeck

Kirkpatrick und emeritierter Professor an der Universität Louvain

sowie Gastprofessor an den Universitäten Hamburg und Bologna und an

der französischen Ecole des Hautes Etudes Commerciales. Es ist Autor

zahlreicher Lehrbücher für internationale und europäische

Steuerfragen und die belgische Unternehmenssteuer.



"Es ehrt mich sehr, dass ich mit dem Leonard L. Silverstein-Preis

für besondere Verdienste in internationalem Steuerrecht ausgezeichnet

wurde", sagte Malherbe. "Ich hatte das große Glück Leonard über 50

Jahre zu kennen und mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich bin stolz darauf,

dass wir gemeinsam die Nuancen des internationalen Steuerrechts für

Steuerberater klarer beleuchten konnten."



Faes leitet das Brüsseler Steuerbüro von NautaDutilh und hat große

Erfahrung in allen Bereichen des Steuerrechts, einschließlich

Transaktionsgeschäften mit Schwerpunkt auf Steuerstruktur und

internationaler Steuerplanung. Er fungiert als Sonderberater für

Bloomberg BNA.



"Ich bin stolz auf den Preis als Portfolioautor des Jahres. Der

Zeitpunkt ist bemerkenswert, da dieses Portfolio wirklich die Krönung

einer Kollaboration war, die 1988 begann, als Jacques Malherbe mein

Mentor war und ich meinen ersten Beitrag für Bloomberg BNA

verfasste", sagte Faes. "Über diese 30 Jahre ergab sich eine

fruchtbare Kollaboration, die unter anderem das

Steuermanagementportfolio zur Europäischen Union -- Steuerwesen

hervorbrachte."



Teijeiro ist Gründungspartner von Teijeiro & Ballone und lehrt

internationales Steuerrecht im Masterstudiengang Steuerwesen an der

Universidad Catolica Argentina. Er ist Beiratsmitglied für den

Masterstudiengang Steuerwesen an der Univerisdad Torcuato Di Tella in

Buenos Aires. Teijeiro ist ehemaliges Plenarmitglied des ständigen

Wissenschaftsausschusses der IFA und gegenwärtig Mitglied des

allgemeinen Rats der IFA.



"Ich arbeite seit über dreißig Jahren mit Bloomberg BNA zusammen;

mein erster englischsprachiger Artikel erschien in Tax Planning

International Review", sagte Teijeiro. "Ich bin stolz auf meine

Auszeichnung durch Bloomberg BNA, eine Organisation, die praktisch

mein zweites Zuhause ist."



Miyazaki ist Partnerin bei Nagashima, Ohno & Tsunematsu und

besitzt langjährige Erfahrung und ein breites Spektrum an Fachwissen

auf den Gebieten internationales Steuerwesen und Besteuerung von

Finanz- und Wertpapiertransaktionen. Sie ist ehemalige

Gastprofessorin am Graduiertenkolleg für Recht und Politik der

Universität Tokio sowie an der Universität Kyoto. Sie leitet derzeit

das japanische Büro der IFA und ist Mitglied des Steuerausschusses

der japanischen Anwaltskammer.



"Ich habe das Glück seit 1996 am Tax Management International

Forum von Bloomberg BNA mitzuarbeiten", sagte Miyazaki. "Ich freue

mich sehr eine so große Auszeichnung zu erhalten, die nicht nur für

meine Beiträge im Jahr 2015, sondern für meine gesamte Kollaboration

mit Bloomberg BNA in den vergangenen 20 Jahren steht."



Informationen zu Bloomberg BNA



Bloomberg BNA versorgt Fachleute in den Bereichen Recht, Steuern

und Compliance mit kritischen Informationen, praktischer Anleitung

und Workflow-Lösungen. Auf Basis führender Technologie und eines

weltweiten Expertennetzwerks liefern wir eine einzigartige

Kombination aus Nachrichten und verlässlicher Analyse, umfassenden

Forschungslösungen, innovativen praxistauglichen Tools sowie

proprietären Geschäftsdaten und -analysen. Bloomberg BNA ist eine

hundertprozentige Tochtergesellschaft von Bloomberg L.P., die

weltweit führende Quelle für Geschäfts- und Finanzinformationen und

-nachrichten. Weitere Informationen finden Sie unter www.bna.com.







