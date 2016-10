Merck weiht neues, hochmodernes M Lab(TM)-Kunden-Kooperationszentrum in Südkorea ein

(http://www.merckgroup.com/en/index.html), ein führendes

Wissenschafts- und Technologieunternehmen, hat heute die Eröffnung

eines weiteren seiner hochmodernen Kundenkooperationszentren (M

Lab(TM) Collaboration Center (http://www.merckmillipore.com/mlab)) im

südkoreanischen Songdo bekannt gegeben. Die Planstadt Songdo als

Stadtbezirk von Incheon ist einer der am schnellsten wachsenden

Knotenpunkte der Biotechbranche in Asien. Das Zentrum bietet

biopharmazeutischen Herstellern eine explorative Arbeitsumgebung im

engen Austausch mit Wissenschaftlern und Ingenieuren von Merck, um

ihre größten Herausforderungen zu lösen und die Entwicklung und

Herstellung von neuen Therapien zu beschleunigen.



"Angesichts der rasant wachsenden Biotechindustrie in Südkorea und

dem weltweiten Bedarf an neuartigen und kosteneffizienten Therapien

sind innovative Konzepte wie unsere M

Lab(TM)-Kundenkooperationszentren dringend erforderlich", sagte Udit

Batra, Mitglied der Geschäftsleitung von Merck und Leiter des

Unternehmensbereichs Life Science (http://www.merckgroup.com/en/produ

cts/life_science/life_science.html). "In unserem neuen Zentrum in

Incheon werden unsere Kunden von unserem umfassenden technischen

Knowhow profitieren, um Prozesse zu entwickeln, mit denen

Arzneimittel schneller, sicherer und effizienter als jemals zuvor

hergestellt werden können."



Das neue M Lab(TM) Collaboration Center ersetzt ein kleineres

Schulungszentrum, das zuvor in Seoul betrieben wurde, und wird die

Bedürfnisse des wachsenden Biopharmamarkts in Südkorea besser

bedienen können. Das neue, hochmoderne Zentrum bietet eine simulierte



Herstellungsumgebung und volle Unterstützung bei der

End-to-End-Prozessentwicklung. Außerdem erhalten die Kunden hier

Einblicke in bewährte Praktiken und neue Ansätze für die Entwicklung,

Optimierung und Aufskalierung von Prozessen und die Vereinfachung des

globalen Technologietransfers.



Auf einer Fläche von 1865 Quadratmetern unterstützen mehr als 10

hochausgebildete Wissenschaftler und Ingenieure im M Lab(TM)

Collaboration Center die örtliche Biopharmabranche - von

multinationalen Unternehmen wie Samsung Biologics bis zu noch jungen

Biologikaherstellern, die Behandlungen für seltene Erkrankungen oder

verschiedene Tumorarten entwickeln.



"Das neue M Lab(TM) Collaboration Center wird entscheidend dazu

beitragen, Biopharmaunternehmen in Südkorea mit technischem Support

und Schulungen zu unterstützen", sagte Dr. TH Kim, CEO von Samsung

BioLogics. "Die Entscheidung von Merck, am Standort Songdo zu

investieren, dem weltweit größten und schnell wachsenden

Umschlagsplatz für die Herstellung von Biopharmazeutika mit einer

erwarteten Produktionskapazität von 520 Kiloliter bis 2018, stellt

einen bedeutenden Meilenstein für die Entwicklung des Songdo Bio

Clusters dar und wird das zukünftige Wachstum von Incheon und der

Biotechbranche in Korea beschleunigen."



Das neue M Lab(TM) Collaboration Center in Incheon ist eines von

neun derartiger Kundenkooperationszentren weltweit. In jedem dieser

Zentren können Pharmahersteller gemeinsam mit einem hochkarätigen

Expertenteam neue Wege zur Steigerung ihrer Produktivität,

Verbesserung ihrer Prozesse und Reduzierung ihrer Risiken erforschen.

Die Kunden haben Zugang zu Skalierungs- und Simulationstools und der

entsprechenden Methodik und erhalten Unterstützung bei der Analyse

und Modellierung. Außerdem gibt es Schulungen zu biotechnologischen

Prozessen sowohl in Form von konventionellen Präsenzkursen als auch

interaktiven praxisorientierten Seminaren.



Bei der Einweihungsfeier zugegen waren: Stephan Auer (Botschafter

und Leiter der Deutschen Vertretung in Seoul), Prof. Dr. Gerhard

Sabathil (Botschafter und Leiter der Vertretung der Europäischen

Union in der Republik Korea), Seung Tack Park (Generaldirektor für

Anlagepolitik des koreanischen Ministeriums für Handel, Industrie und

Energie), Dr. Jeong Bok Yoo (Bürgermeister der Großstadt Incheon),

Young Geun Lee (Beauftragter der Stadtverwaltung von Incheon), Dr.

Frank Stangenberg-Haverkamp (Vorsitzender des Vorstandes und des

Familienrates der E. Merck KG) und Dr. Udit Batra (Mitglied der

Geschäftsleitung von Merck und Leiter des Unternehmensbereichs Life

Science (http://www.merckgroup.com/en/products/life_science/life_scie

nce.html)).



Über Merck



Merck ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen

in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials.

Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien

weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von

biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler

Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung

und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder

LCD-Fernseher. 2015 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz

von 12,85 Milliarden Euro.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische

Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute

Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in

Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck.

Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD

Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt.







