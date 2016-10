Rheinische Post: Innogy wird in M-Dax aufsteigen, erwartet Union Investment

(ots) - Thomas Deser, Fondsmanager bei Union

Investment, erwartet, dass der junge Energiekonzern Innogy rasch in

den M-Dax kommt. "Die Innogy-Aktie dürfte am dritten Freitag im

Dezember per Schnellverfahren (fast entry) in den M-Dax aufsteigen",

sagte Deser der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"

(Donnerstagausgabe). "Ich erwarte, dass die RWE-Aktie im Dax bleibt",

sagte Deser weiter. Der sich abzeichnende Erfolg der Innogy-Aktie

kommt für ihn nicht überraschend: "Innogy profitiert von den

Niedrigzinsen, das macht Dividenden-Titel attraktiv, vor allem wenn

die Unternehmen im staatlich regulierten Geschäft unterwegs sind.

Zudem hat Innogy mit Blackrock einen bekannten Großaktionär

gewonnen."



Union Investment werde wie üblich auch bei Innogy einen Einstieg

intensiv prüfen, so Deser weiter. An RWE ist die Fondsgesellschaft

bereits mit 0,4 Prozent beteiligt.



Innogy soll am Freitag an der Börse starten und wird

voraussichtlich der wertvollste deutsche Energiekonzern werden. Für

den Dax ist der Streubesitz der grünen RWE-Tochter zu gering.







