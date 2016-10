Rheinische Post: Majestätsbeleidigungsparagraf: Koalitionsspitzen wollen Weg frei machen für Abschaffung

(ots) - Bei ihrem Treffen im Koalitionsausschuss am

Donnerstag wollen die Spitzen von Union und SPD den Weg frei machen

für eine Abschaffung des Majestätsbeleidigungsparagrafen. Wie die in

Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post" (Donnerstagausgabe) aus

Regierungskreisen erfuhr, steht die Abschaffung des Paragrafen 103

Strafgesetzbuch auf der Tagesordnung des Koalitionsausschusses. Ein

entsprechender Gesetzentwurf von Justizminister Heiko Maas (SPD)

befindet sich seit Ende April in der Ressortabstimmung. Nach der

Einstellung des Verfahren gegen den Satiriker Jan Böhmermann auf

Grundlage des Majestätsbeleidigungsparagrafen könnte nun Bewegung in

die Sache kommen.



KONTEXT:



Umstritten ist bislang, zu welchem Datum der Paragraf abgeschafft

werden soll. Kanzlerin Merkel hatte angekündigt, das Gesetz noch in

dieser Wahlperiode verabschieden zu wollen. Es sollte aber erst 2018

wirksam werden. Die SPD drängte auf eine frühere Abschaffung. Im vom

Justizminister vorgelegten Gesetzentwurf ist das Datum für das

In-Kraft-Treten noch offen.



www.rp-online.de







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 06.10.2016 - 04:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1408718

Anzahl Zeichen: 1422

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 90 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung