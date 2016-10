NOZ: NOZ: Unions-Verteidigungsexperte: Afghanistan Bedingungen stellen

Otte fordert auch Stärkung der Sicherheitskräfte - "Sicherheit am

Hindukusch ermöglicht Rückführung von Flüchtlingen"



Osnabrück. Unions-Verteidigungsexperte Henning Otte hat es

anlässlich der Geberkonferenz für den Aufbau Afghanistans als

"Selbstverständlichkeit" bezeichnet, Hilfen an Bedingungen zu

knüpfen. "Bilaterale Abkommen sind immer ein Geben und ein Nehmen",

sagte Otte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag). Wichtig sei

ferner, ein "stabiles Umfeld" zu schaffen, um aus Afghanistan

geflohene Menschen in sichere Gebiete zurückbringen zu können. Die

EU-Kommission hatte die Zahl der Afghanen, die kein Asyl bekommen

könnten und in naher Zukunft wieder abgeschoben werden müssten,

zuletzt mit 80 000 beziffert.



Otte setzte sich daher dafür ein, die Ausbildung der afghanischen

Sicherheitskräfte voranzutreiben. Nur so sei für Stabilität und

Sicherheit am Hindukusch zu sorgen. Dies sei auch wichtig, weil schon

Minderjährige durch die Taliban rekrutiert würden.







