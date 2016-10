Neue Westfälische (Bielefeld): "Fans kann man nicht kaufen"

(ots) - Rekordtransfers, Rekordeinnahmen,

Rekordeinschaltquoten - der Fußball scheint sich auf Erfolgskurs zu

befinden. Doch viele Fans sehen das anders. Sie werfen den Vereinen

hemmungslose Kommerzialisierung vor. Das wird am aktuellen Beschluss,

Spiele auf den Sonntagmittag zu terminieren, deutlich. Der

Bielefelder Forscher Andreas Zick warnt deshalb: "Fans kann man nicht

kaufen", sagte er der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen

(Mittwochausgabe). Der Sozialpsychologe an der Universität Bielefeld

und Berater der DFL, sieht, dass sich Vereine und Fans immer weiter

voneinander entfernen. "Wo viel Geld im Spiel ist, entkoppelt sich

der kommerzielle Fußball von der Fankultur", erklärt er. Fankultur

könne nicht allein davon leben, dass ein Verein ein gigantisches

Wirtschaftsunternehmen ist.







Pressekontakt:

Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten(at)neue-westfaelische.de



Original-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Neue Westfälische (Bielefeld)

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 06.10.2016 - 06:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1408728

Anzahl Zeichen: 1147

Kontakt-Informationen:

Firma: Neue Westfälische (Bielefeld)

Stadt: Bielefeld





Diese Pressemitteilung wurde bisher 105 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung