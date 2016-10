Umfrage von The Body Shop enthüllt weltweite Geschenkgewohnheiten

Öffnen oder nicht öffnen, das ist hier die Frage



Viele Menschen, die ein Geschenk erhalten, müssen der Versuchung

widerstehen, es auf der Stelle zu öffnen. Vielleicht ist jedoch ein

wenig Geduld angeraten: Ganze 67 Prozent der Befragten gaben an, dass

es höflicher sei, mit dem Auspacken eines Geschenkes zu warten.



Dies war eines der zahlreichen Ergebnisse des "The Body Shop

Global Gifting Survey", einer Umfrage von The Body Shop, in der

1.950 Männer und Frauen in zehn Ländern auf fünf Kontinenten zu ihren

Geschenkgewohnheiten befragt wurden. Die untersuchten Länder waren:

Australien, Brasilien, Kanada, Hongkong, Japan, Saudi-Arabien,

Südkorea, Schweden, die USA und das Vereinigte Königreich.



Insbesondere in Hongkong denken 87 Prozent der Menschen, dass es

am besten sei, ein Geschenk nicht auf der Stelle zu öffnen, gefolgt

von Japan und Saudi-Arabien (jeweils 72 Prozent). Brasilianer

hingegen scheinen nicht so viel dagegen zu haben, ihre Geschenke auf

der Stelle auszupacken - hier gaben nur 51 Prozent an, es sei besser

zu warten.



Arnaud Jeanteur, Global General Manager of Brand von The Body

Shop, sagt: "The Body Shop ist als Geschenkedestination sehr beliebt

und so wollten wir mehr darüber erfahren, was sich hinter dem

eigentlichen Geschenk verbirgt In einer Welt, in der alle Bedürfnisse

sofort befriedigt werden können, hat uns dieses Ergebnis sehr

überrascht. Wenn Sie ein Geschenk von The Body Shop erhalten, können

wir jedoch sehr gut verstehen, wenn Sie es sofort öffnen möchten!"



Geschenke im verflixten siebten Jahr



Die Umfrage zeigte auch, dass in festen Beziehungen die Geschenke

mit der Zeit weniger großzügig werden. In jedem der untersuchten



Länder wird unabhängig von Geschlecht und Alter weniger für Geschenke

ausgegeben, je länger eine Beziehung besteht. Fast 75% der Befragten

gaben an, nicht mehr so viel für die Geschenke ihres Partners

auszugeben wie noch zu Beginn der Beziehung.



Das Schenken in Beziehungen folgt einem typischen Muster: Während

im ersten und zweiten Jahr die Aufwendungen für Geschenke am höchsten

sind, nehmen diese nach der Phase der großen Verliebtheit immer mehr

ab. Am wenigsten wird im verflixten siebten Jahr in Geschenke

investiert.



Für die komplette Pressemitteilung und weitere Erkenntnisse zum

weltweiten Geschenkverhalten klicken Sie bitte hier:

(https://www.thebodyshop.com/global-gifting-press-release)



REDAKTIONELLE HINWEISE:



Die Umfrage wurde im Mai 2016 in Auftrag gegeben und von GFK

durchgeführt. Insgesamt wurden 1.950 Männer und Frauen in weltweit

zehn Ländern im Rahmen einer Online-Umfrage befragt.







Kommentare zur Pressemitteilung