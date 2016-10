Volle Anerkennung für rund 12 700 ausländische Berufsqualifikationen im Jahr 2015

(ots) - Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes

(Destatis) wurden im Jahr 2015 bundesweit 12 666 im Ausland erworbene

berufliche Abschlüsse als vollständig gleichwertig zu einer in

Deutschland erworbenen Qualifikation anerkannt. Im Vorjahr waren es

11 541 gewesen (+ 10 %). 3 996 Anträge wurden im Jahr 2015 als

eingeschränkt gleichwertig beschieden (2014: 2 766; + 44 %). Darunter

fallen vor allem Bescheide mit Auflage einer Ausgleichsmaßnahme sowie

Bescheide der teilweisen Gleichwertigkeit.



Die Angaben entstammen der amtlichen Datenerhebung auf Grundlage

von § 17 des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes (BQFG). Das

BQFG (Artikel 1 des Anerkennungsgesetzes) regelt die Anerkennung

ausländischer Berufsabschlüsse, deren Referenzberufe in Deutschland

dem Bundesrecht unterliegen. Insgesamt wurden von den zuständigen

Stellen 22 404 Anerkennungsverfahren während des Jahres 2015

bearbeitet, darunter 19 389 Neuanträge. Im Vergleich zum Jahr 2014

(19 806 Anerkennungsverfahren) sind im Jahr 2015 rund 13 % mehr

Verfahren bearbeitet worden. Negativ beschieden wurden 450 Anträge im

Jahr 2015. Bei 5 292 Anträgen war Ende 2015 noch keine Entscheidung

gefallen.



Die mit großem Abstand meisten Anerkennungsverfahren betrafen wie

in den Vorjahren medizinische Gesundheitsberufe. Aus dieser

Berufsgruppe stammten allein 16 311 der 22 404 im Jahr 2015

bearbeiteten Verfahren, darunter 6 603 von Gesundheits- und

Krankenpflegerinnen beziehungsweise -pflegern, 6 372 von Ärztinnen

beziehungsweise Ärzten und 858 von Physiotherapeutinnen

beziehungsweise -therapeuten.



Insgesamt etwa die Hälfte der Anerkennungsverfahren (11 046

Verfahren) bezog sich auf Abschlüsse, die innerhalb der Europäischen

Union erworben wurden. Weitere 6 249 Verfahren betrafen Abschlüsse

aus dem übrigen europäischen Ausland. 5 109 Anträge befassten sich



mit Qualifikationen aus dem außereuropäischen Ausland, darunter 3 219

mit in Asien erworbenen Abschlüssen. Am häufigsten wurden im Jahr

2015 Anträge von Personen bearbeitet, die ihre Ausbildung in Rumänien

(2 169), Polen (2 118) und Bosnien-Herzegowina (1 749) abgeschlossen

haben.



