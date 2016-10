Elterngeld regional: Höchste Väterbeteiligung in der thüringischen Stadt Jena

(ots) - In der thüringischen Stadt Jena lag die

Väterbeteiligung beim Elterngeld für Nachwuchs, der im Jahr 2014

geboren wurde, bei 57,8 %. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

mitteilt, löste Jena damit den bayerischen Landkreis Main-Spessart

von der Spitzenposition ab. Hier war die Väterbeteiligung mit 49,5 %

am sechsthöchsten. Im Bundesdurchschnitt lag die Beteiligung von

Vätern bei 34,2 %; die Mütterbeteiligung betrug 95,9 %.



In acht von zehn Kreisen (in 334 von insgesamt 402 Landkreisen

beziehungsweise kreisfreien Städten) lag der Anteil der Kinder, deren

Väter Elterngeld in Anspruch genommen haben, bei mindestens 25 %. In

fast der Hälfte der Kreise (191) wurde sogar ein Anteil von

mindestens 35 % erreicht - mit einer klaren regionalen Konzentration

im Süden und Südosten Deutschlands.



Die Höhe des Elterngeldes ist entsprechend den gesetzlichen

Bestimmungen abhängig vom bisherigen Einkommen der

Elterngeldbeziehenden. Auch hier gab es deutliche regionale

Unterschiede: Die 286 kreisfreien Städte und Landkreise, in denen der

durchschnittliche Elterngeldanspruch von vor der Geburt

erwerbstätigen Vätern mindestens 1 200 Euro betrug, befanden sich

ausschließlich im früheren Bundesgebiet. 18 der 19 Kreise, in denen

dieser Anspruch weniger als 1 000 Euro betrug, lagen in ostdeutschen

Bundesländern.



Der Elterngeldanspruch von Vätern, die vor der Geburt erwerbstätig

waren, war mit bundesweit durchschnittlich 1 266 Euro - wie auch

schon in den Vorjahren - deutlich höher als der Elterngeldanspruch

von vor der Geburt des Kindes erwerbstätigen Müttern (921 Euro).

Anders als bei den Vätern betrug der vergleichbare durchschnittliche

monatliche Elterngeldanspruch von Müttern nur in 32 Kreisen

mindestens 1 000 Euro. Die unterschiedlich hohen Elterngeldansprüche

sind unter anderem darauf zurückzuführen, dass Väter häufiger vor der



Geburt ihres Kindes erwerbstätig waren und in der Regel ein höheres

anrechenbares Einkommen erzielten.



Die Bezugsdauer des Elterngeldes für im Jahr 2014 geborene Kinder

lag im Schnitt für Väter bei 3,1 Monaten und für Mütter bei 11,6

Monaten. Während die Bezugsdauer bei Müttern regional ähnlich war,

unterschied sich diese bei Elterngeld beziehenden Vätern deutlich.

Die höchsten Anteile an Vätern, die sich für die Mindestbezugsdauer

von zwei Monaten entschieden, gab es in Bayern (85 %) sowie in

Baden-Württemberg und Thüringen (84 %).



