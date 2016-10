Mit neuer Homepage rund um die Uhr auf Urlaub - BILD

(ots) - Die digitale Epoche hat der

zeitlichen Dimension eine neue Bedeutung verliehen. Urlaubsgäste

informieren sich online, in Echtzeit und suchen virtuell einen

maßgeschneiderten Vorgeschmack auf die schönste Zeit im Jahr. Dabei

denken Touristen aber nicht in Regionsgrenzen, sondern wollen einen

unkomplizierten Urlaub erleben. Diese Tatsache haben sich die beiden

Nachbarregionen Alpbachtal und die Wildschönau zunutze gemacht und

setzen seit kurzem auf eine gemeinsame Weblösung. Durch die

Verschmelzung der Homepages wurde ein erster Grundstein für die

Kooperation gelegt. Und das obwohl die beiden Destinationen

organisatorisch von einander getrennt sind. Für den TVB Alpbachtal

Seenland, den TVB Wildschönau sowie für die beiden Bergbahnen mit dem

Ski Juwel wurden drei neue Webauftritte gelauncht. Die Technik macht

es möglich, dass unter den unabhängigen Websites dennoch ein reger

Informationsaustausch stattfindet. Das spart Zeit und liefert den

Webbesuchern mehr Service.



Zwtl.: Maßgeschneiderte Reiseinformation



Die drei Portale www.alpbachtal.at, www.wildschoenau.com und

www.skijuwel.com wurden nach den aktuellsten Standards von Grund auf

überarbeitet und auf responsives sowie adaptives Design umgestellt.

Gemeinsam mit der Salzburger Internetagentur elements.at wurden die

Webauftritte umgesetzt.



"Digitale Erlebnisse sind anspruchsvoll - gerade wenn es um die

Konzeption und das technische Design geht", weiß Birgit Angermair,

die Projektverantwortliche vom TVB Alpbachtal. Die adaptive

Ausrichtung der Seiten ermöglicht es in Zukunft gezielt auf die

Interessen des Gastes einzugehen und personalisierte Inhalte

auszuspielen. Ohne Umwege erhält man maßgeschneiderte

Reiseinformationen. Wiederkehrende Nutzer ersparen sich somit

lästiges Suchen. "Diese Technik ermöglicht es uns, den Gast auf

seinem gesamten Reiseentscheidungsprozess optimal zu begleiten."



Durch den responsiven Designaufbau kann der User vom Computer bis zum

Smartphone auf jedem Endgerät erreicht werden. Der Aufbau der

deutsch- und mehrsprachigen Seiten orientiert sich automatisch am

jeweiligen Endgerät. Eine weitere Neuerung ist die integrierte

Tourenplanung, die direkt auf den Websites stattfindet.



Zwtl.: Ausbau der virtuellen Kooperation



"Heute muss man am modernsten Stand der Technik sein, um am

Konzert der internationalen Anbieter mitzuspielen", sagt Ludwig

Schäffer, einer der Geschäftsführer der Bergbahnen. Deshalb soll die

Kooperation in den nächsten Jahren stetig ausgebaut und erweitert

werden. Bereits jetzt darf man gespannt sein, wie sich dieser

innovative Prozess auf die Erfolgsbilanz auswirkt. Eines steht

bereits fest: Die neuen Webauftritte werden sich positiv auf das

Erlebnisgefühl der Gäste auswirken. Denn ein gut informierter Gast

ist ein zufriedener Gast.



