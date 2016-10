Der GROSSE TRAUM - DEPRESSIONEN besiegt!

Robin WILLIAMS starb in DEPRESSIONEN - aber es gibt einen Ausweg: Hier finden Sie das Buch dazu...

VERTRAUEN das Kapital unserer lösungsorientierten Zukunft.

(firmenpresse) - Eine sehr gute Nachricht für 160 Millionen Menschen weltweit mit irgend einer Art von Burnout - DEPRESSIONEN - Psychosen - Schizophrenie - JA, eine Sensation, die sich kaum herum gesprochen hat, weil vielleicht doch keiner will, dass du aus der Krankheit heraus kommst???

Am Ende sogar ganz ohne die lebenslang verordnete Medizin. Hier die wichtigste Nachricht und die ist richtig gut....

Wir haben eine hochspezifische Nervenverbindung im Kopf, wobei sich im positiven DENKEN zu üben, auch die Gehirnarenale zum opimistischen DENKEN nachhaltig verändern. Da wo die Schnittstelle zwischen der rechten Gehirnhälfte = Emotionen/Gefühl und der linken Gehirnhälfte des Verstandes ist, haben auch die Forschungen Licht ins Dunkel von eher negativ denkenden und positiv denkenden Menschen gebracht. Bei den postiv denkenden Menschen waren rACC und der Mandelkern aktiv und bei den negativ denkenden Menschen waren diese Zentren verstummt.

Deshalb motiviere ich, zu TUN was GETAN werden muss. Denn ohne Strategie geht hier gar nichts. Sie können wählen, entweder lebenslang Klinikaufenthalte mit medizinischer Begleitung oder aber strategisch langfristige ERFOLGE erarbeiten, welche uns so ganz nebenbei auch noch zu besonders erfolgreichen Menschen machen.

Dabei treffen nach mehr als 40 Jahren persönlicher Forschung aus der eigenen Praxis des Krankheitsbildes DEPRESSIONEN - Psychosen - Schizophrenie mit mentalem Training, das lange schon im Sport Sieger macht und der Wissenschaft erstaunlicherweise völlig übereinstimmende Ergebnisse zusammen:

Niedergeschrieben in diesem Buch finden Sie mit der AWPSG-Strategie(R) Empfehlungsergebnisse, wie es Gerda Gutberlet-Zerbe mit GLAUBEN und VERTRAUEN in das mentale Training schaffen konnte!

Und das schaffen Sie auch....



DEPRESSIONEN besiegen

Autorin: Gerda Gutberlet-Zerbe

Verlag: Books on Demand, Norderstedt - 18,99 Euro

ISBN-10: 3734761573 und ISBN-13: 978-3734761577



Und wenn es einer geschafft hat, schaffen es gleich auch weitere Menschen hin zur Rettung aus der Volkskrankheiit Nr. 1 - DEPRESSIONEN besiegen -



http://www.hilfe-depressionen.de/video/">Und so fing die Arbeit bei Gerda Gutberlet-Zerbe an: Sie endete 2012/13 mit einer Innovation, die durch die Prüfung durch 6 Klinik-Professoren schließlich eine Akzeptanz als Star-Up-Unternehmung bekam. http://www.awpsg.com



Nachfolgend finden Sie ein weiterer aufregender

Buchtipp von GERDA GUTBERLET-Zerbe:



KOMA, DASEIN zwischen Leben und Tod



Das Buch "Koma" zeigt Einblicke ins Jenseits - Menschen berichten unglaubliche Erlebnisse.



Fredi erlebt aufgrund eines Sportunfalls ein Koma, die schwerste Form von Bewusstseinsstörung und erwacht nach mehr als 17 Tagen wieder zum Leben. Seinem erfolgreichen Berufsleben als junger Bau-Ingenieur wird dadurch ein jähes Ende gesetzt. Dennoch, Fredi entwickelt sich zum Lebenskünstler und gelegentlich auch zum Verdrängungskünstler. Lara wird die Frau an seiner Seite und erlebt in seinem Nach-Koma-Leben aufregende Zeiten, die in diesem Buch eindrücklich geschildert werden. Heidemarie fällt nach einem tragischen Motorrad-Unfall mit Genickbruch ins Koma. Dennoch... sie überlebt - und als sie ins Leben zurück erwacht, ist nichts wie vorher. Birgit wird nach einem Reit-Unfall aufgrund eines doppelten Beckenbruches narkotisiert und erhält dabei Einblicke ins Jenseits. Sie schildert fast unglaublich, aber sehr eindrücklich ihr Erleben und bringt Botschaften aus dem Jenseits mit.



Buchdaten:

Koma: Dasein zwischen Leben und Tod.

Autorin: Gerda Gutberlet-Zerbe

Broschiert: 80 Seiten

Sprache: Deutsch

Größe und/oder Gewicht: 12,9 x 0,9 x 18,5 cm

ISBN 9783 738 612219



LEBENSVISIONEN . geben ein Einblick in das Leben der Autorin!

Die Philosophie der Autorin "Gerda Gutberlet-Zerbe" lautet: Es macht vieles leichter wenn man sieht, dass andere Menschen ihre "TRÄNEN in Edelsteine" verwandelten und mit viel Überwindungsarbeit zu neuem Mut, Kraft und Lebenswillen finden.

Gerda Gutberlet Zerbe hat sich in ihrem Leben das Ziel gesetzt, anderen Menschen dazu zu helfen. Sie möchte anhand ihres Leidensweges deutlich machen, wie sie ihre Psychosen überwinden konnte und schrieb aus diesem Grunde ihre Biografie (2. Auflage).

Gerda Gutberlet-Zerbe beschreibt auf lockere Art ihr Leben, dass sich sicher der eine oder andere hierin wiedererkennen wird. Für all diejenigen kann dieses Buch tatsächlich der Schlüssel zum Glück sein. Zumindest bekommen die Pessimisten unter uns die Gelegenheit, ihr eigenes Leben zu überdenken und es vielleicht auch von einer anderen Seite aus zu sehen.

Ein außergewöhnliches Buch, in dem es auch um die Freiheit des Herzens und die Kraft der Vergebung geht.

Buchdaten:

Lebensvisionen

Autorin: Gerda Gutberlet-Zerbe

Verlag: Books on Demand

ISBN 9 783-734-77848-3 - EUR 17,99



auch in englischer Version ist die Biografie erhältlich:

Titel: 55 years - my vision of life

Untertitel: Successfully facing the constant challenge

Autor: Gutberlet-Zerbe, Gerda

Version: 1

BoD-Nr.: 1198475

ISBN: 9783837014686

E-Book ISBN: 9783741217876

- Gerda Gutberlet-Zerbe: My Vision of Life

ISBN 9783837014686





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.hilfe-depressionen.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Hedwig Gerda Gutberlet-Zerbe ist 1951 in Fulda/Hessen geboren. Seit 2006 ist sie als freischaffende Autorin tätig und seit 2009 - 2011 als Mutmacherin für Menschen mit Depressionen unterwegs ind Psychiatrischen Kliniken und öffentlichen Einrichtungen. Spezielles-Coaching seit 2005 - 2011, Ausbildung zum Seminarleiter und Coach "Zertifikat", Persönlichkeitstrainer und Mentaltrainer zertifiziert , sowie als freie Journalistin tätig:

Ihr Motto: Es gibt immer einen Weg.... und manchmal bildet sich eine ganz besondere Lebensberufung erst aus erfolgreich überstandenen Krisensituationen heraus und nach Zeit-Warte-Zeiten kommen die "Diamanten", die das Leben vielfältig geschliffen hat, erst zum Strahlen!

Nach der vorzeitigen Beendigung der Lebensarbeitszeit als rechte Hand in der Geschäfts-/Direktionsleitung - fing alles bei Gerda Gutberlet-Zerbe ganz neu an - Talente wurden durch mentales Training aktiviert: Video: www.hilfe-depressionen.de/video/

Gerda Gutberlet-Zerbe hat zudem in einem englisch-sprachigen Jahres-Training ein CERTIFICATE OF MEMBERSHIP as United Nation Peace Keeping Diplomatic Agent under peace keeping department of the UNITED NATION bis 2018-30-01 mit der Original-Unterschrift von Sectretary General BAN KI-MOON erhalten.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Gerda Gutberlet-Zerbe

PresseKontakt / Agentur:

Gerda Gutberlet-Zerbe

Gerda Gutberlet-Zerbe

Ostertor 6

31180 Giesen

gerda(at)gutberlet-zerbe.de

+4951212835726

http://www.hilfe-depressionen.de



Datum: 06.10.2016 - 08:55

Sprache: Deutsch

News-ID 1408759

Anzahl Zeichen: 5564

Kontakt-Informationen:

Firma: Gerda Gutberlet-Zerbe

Ansprechpartner: Gerda Gutberlet-Zerbe

Stadt: Giesen

Telefon: +4951212835726





Diese Pressemitteilung wurde bisher 96 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung