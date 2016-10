Benefizkonzert zu Gunsten KRASS e.V.

Der Lionsclub Düsseldorf-Königsallee lädt herzlich zu einem Benefizkonzert zugunsten des Vereins Krass e.V. am 6. Oktober 2016 in der Neanderkirche in Düsseldorf, Bolkerstr. 36, 40213 Düsseldorf ein, Abendkasse: 19.00 Uhr.

(firmenpresse) - Das Neue Jan Wellem Consort wird Werke von Arcangelo Corelli (1653 - 1713) spielen. Der Ort des Konzerts ist bewusst gewählt, denn Kurfürst Johann Wilhelm von der Pfalz (1658 - 1716, jeweils Düsseldorf), genannt Jan Wellem, unterstützte die Errichtung der Neanderkirche im vorwiegend katholisch geprägten Düsseldorf für die Protestanten der Stadt als Hofkirche. Auch die Stückeauswahl kommt nicht von ungefähr: Corelli schickte bereits 1708 auf Wunsch von Jan Wellem diesem ein Kammerkonzert und widmete später einige seiner Werke Jan Wellem (Concerti grossi op.6, u.a. das berühmte "Weihnachtskonzert"). In Anerkennung der großartigen Musik von Corelli adelte Jan Wellem diesen zum Marques de Ladenburg.





