nexQuent Savento GmbH gegründet

(firmenpresse) - Hamburg, 06.09.2016 – Christof Cölsch und die nexQuent Consulting GmbH gründen die nexQuent Savento GmbH, die am 1. Oktober 2016 offiziell ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen hat.



Der Zusammenschluss von Christof Cölsch und seiner Savento e.K. mit der nexQuent Consulting GmbH bilden ein starkes Team und einen weiteren Baustein in der nexQuent-Gruppe für Ihren „SAP Basisbetrieb von Morgen„.



Aufgrund der Zunahme der Datenflut in den meisten Unternehmen sowie der immer höher werdenden Compliance-Anforderungen gewinnt das Thema Archivierung und ILM (Information Lifecycle Management) immer mehr an Bedeutung. So ist es unter anderem bei dem Umstieg auf die SAP® HANA-Datenbank aus technischen und wirtschaftlichen Gründen essenziell wichtig, das Datenbankvolumen mittels Archivierung zu reduzieren, bevor migriert wird.



Mit Christof Cölsch, einer Koryphäe im Bereich der SAP Daten- und Dokumentenarchivierung, verfügt die nexQuent-Gruppe über ein immenses Fachwissen, welches sich in vielen Archivierungsprojekten über eine Zeitdauer von über 10 Jahren entwickelt hat. So wurden über die Savento e.K. viele erfolgreiche Projekte bei großen, namhaften und internationalen Konzernen als auch in mittelständischen Unternehmen abgeschlossen, die auf technisch umfassenden aber pragmatischen Lösungen basieren.



Entsprechend dem Credo der nexQuent-Gruppe „Integration von Expertenwissen und -beratung mit effizienten, eigenen Lösungen“ sind so einige Software-Tools entwickelt worden, die bei einer Vielzahl von Kunden langjährig im Einsatz sind.



Beispielsweise ist die nexQuent Savento mit dem Expertentool DBinsight in der Lage, an einem Tag eine detaillierte Datenbank-Analyse von SAP ERP-Systemen durchzuführen und anschließend die Ergebnisse sowie Empfehlungen von Maßnahmen zur Datenreduktion zu präsentieren. Mit der Migration Suite können Archivmigrationen einfach, sicher und audit-konform umgesetzt werden. Mit dem Savento Transporter lassen sich beliebige Dokumente sehr flexibel in SAP importieren und mit SAP-Belegen per ArchiveLink und auch im SAP DVS (Dokumentenverwaltungssystem) verknüpfen. Oftmals kann mit dem Savento Transporter eine teure Scan-Lösung kostengünstig abgelöst werden. Zuletzt steht mit dem Savento Tower eine ABAP-Lösung zur automatisierten Dokumentation von Archivierungsläufen zur Verfügung. Alle wesentlichen technischen Einstellungen zum Zeitpunkt eines Datenarchivierungslaufs sowie dessen Varianteninhalt (Selektionen), das Joblog oder das Spool-Ergebnis werden automatisiert in komprimierter Form abgelegt und per Knopfdruck zu einem druckbaren HTML-Dokument generiert.





Neben der Beratung und Projektrealisierung im Archivierungsumfeld wird sowohl die Weiterentwicklung von nützlichen und kostengünstigen Archivierung-Tools als auch die Entwicklung kundenindividueller Archivierungslösungen durch die nexQuent Savento wesentlich vorangetrieben.



Über nexQuent Consulting GmbH:



Als branchenübergreifendes SAP Beratungshaus wurde die nexQuent Consulting GmbH im Juni 2015 gegründet. Im Verbund der nexQuent Gruppe, die seit 2007 nachhaltig und erfolgreich bei namhaften und großen internationalen Unternehmen ihre eigenen Produkte und Dienstleistungen im Umfeld Security und Compliance anbietet, liegt der Schwerpunkt der nexQuent Consulting GmbH auf der SAP Basis.

Das Etablieren, Optimieren und Automatisieren von SAP Basis Services (onsite oder remote), kombiniert mit intelligenten und effizienten Softwarelösungen, die selbst entwickelt und ausgebaut werden – Das ist der Fokus der nexQuent Consulting GmbH.

Unser Ziel: Ein für Sie zukunftsorientierter und –sicherer SAP Betrieb, der nachhaltig und wirtschaftlich ist und „in sich“ einen echten Mehrwert bringt. Auch wenn es um neue Ansätze (SAP UI/UX/SAPUI5), neue Technologien/Architekturen (HANA) oder neue Verfahren/Prozesse (Solution Manager 7.20) geht: Die nexQuent Consulting GmbH ist Ihr Ansprechpartner.



Über Christof Cölsch:



Christof Cölsch hat nach seinem Abschluss zum Industrieinformatiker (Hoechst AG) und seinem Studium zum Diplom Wirtschaftsinformatiker schnell einen Zugang zu SAP und dem Spezialthema „SAP Daten- und Dokumentenarchivierung“ gefunden. Dieses Thema begleitet er bereits seit 1998.

Nach einer mehrjährigen Tätigkeit im SAP Core Competence Center eines internationalen Chemieunternehmens (Clariant AG) sowie als Projektmanager bei der Hewlett Packard GmbH hat er sich 2006 mit der Savento e.K. selbständig gemacht. Mit seinen Mitarbeitern und einem breiten Netzwerk von Partnerunternehmen hat er 10 Jahre lang sehr erfolgreich Archivierungsprojekte in großen und mittelständischen Unternehmen durchgeführt.

Christof Cölsch begleitet und verantwortet Projekte von der Analyse, Konzeption und Projektplanung bis hin zur Implementierung und Überleitung in den Betrieb. Auch verfügt er über weitreichende technische Kenntnisse im Bereich der Einrichtung von Archivsystemen in Rechenzentren. Im Laufe der Zeit wurden bei Savento verschiedene Software-Tools entwickelt, die sehr erfolgreich in vielen Kundenprojekten eingesetzt wurden.

Zum 6. September 2016 wird er mit der Gründung der nexQuent Savento GmbH das Thema SAP-Archivierung weiter ausbauen und neben der Beratung auch die Software-Entwicklung von SAP-zertifizierten Tools sowie die kundenindividuelle Programmierung im Archivumfeld vorantreiben.



